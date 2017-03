Bu Gece Başrolde “Sen” Varsın!

O günün her şeyiyle bir organizasyon işi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bu yüzden her şeyin mükemmel olduğundan emin olun.



Güne İyi Başlayın

Güne başlarken sakin bir ortama uyanmak o gün için hayati bir önem taşır. Sabah uyandıktan sonra yapacağınız ilk iş, tatlı aperatiflerden ve yağlı yemeklerden uzak durmak olmalı. Çünkü bu tür yiyecekler önce kan şekerinizi tavana vurdurtup daha son hızla aşağı inmesine neden olur. Bu yüzden güzel bir kahvaltıyla güne başlamalısınız. Eğer o gün kendinizi gerçekten gergin hissediyorsanız, papatya çayı ve lavanta yağı kendinize gelmenize yardımcı olabilir. Tüm bunlar gerginliğinizi atmanız için yeterli gelmiyorsa belki bir yatıştırıcı alabilirsiniz.



Mekanı Önceden Görmekte Fayda Var

Bütün gelinler, heyecanı yatıştırmak için en iyi yolunun çok sayıda prova yapmaktan geçtiğini bilir. Düğün günü gelip çattığında genellikle düğün mekanıyla ilgili sorunlar yaşanır. Bu yüzden düğün gününden önce istediğiniz konsepti gerçekleştiriyorlar mı diye organizasyon şirketini ya da düğün mekanını ziyaret edin. En azından endişeleriniz zirve yapmadan ve gerçekleşmeden önce önlem almış olursunuz.



O günün her şeyiyle bir organizasyon işi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bu yüzden her şeyin mükemmel olduğundan emin olun. Ünlü saç tasarımcıları, düğünden önce en az bir defa nasıl bir saç istediğinizi kuaförünüze anlatın ve saç provası yaptırın diye tavsiyede bulunuyorlar. Böylece o gün saçlarınızın nasıl görüneceğinize dair içiniz rahat eder. Ancak burada unutmamanız gereken bir şey var o da saç stilinizin size yakıştığından emin olmak!Neredeyse bütün gelinler, salona ilk girdiklerindeki yürüyüşü ve ilk dansı sinir bozucu bulurlar. Çünkü bütün gözler onların üstünde olduğundan çeşitli endişeler yaşamakla birlikte kendilerini sudan çıkmış balık gibi hissederler. Burada dikkat etmeniz gereken eteğinize basmamak ve yolunuza çok sağlam adımlarla ilerlemek. Vücut dilinize fokuslanıp, sesinizin tonunu çok iyi ayarlamalı, kendinizi rahat ve güvenli hissetmelisiniz. Salona ilk giriş için ünlülerin kırmızı halıdaki yürüyüşlerini kendinize örnek alabilirsiniz. Yürüyüşünüz sırasında misafirlerinize karşı sıcak ve güler yüzlü olmaya özen gösterin. Düğün planlayıcıları düzgün bir ilk yürüyüş için başın dik, omuzların arkada olmasının önemine dikkat çekerken, gülümsemenin ayrı bir önemi olduğunu vurguluyor.Evlenecek çiftlerin bir diğer büyük korkusu da nikah masasına oturduklarında kelimeleri birbirine karıştırmak ya da ses tonlarını ayarlayamamaktır! Hele nikah öncesinde gelin ve damadın bir konuşma yapması bekleniyorsa, cümlelerin birbirine karışması, söylenecek sözlerin unutulması çok büyük bir olasılıktır. Düğün planlayıcıları bu gibi durumlar için şu şekilde tavsiyede bulunuyorlar; “Gelin de damat da yapacakları konuşmayı ezberlemesinler, o an sözlerini unutma ihtimalleri çok yüksektir. Her ne kadar çok iyi ezberlediklerini düşünseler de, o anki heyecanlarını hesaba katmazlar. Bu yüzden içlerinden geldiği gibi konuşmaları hem daha mantıklı hem de hata yapma, duraksama olasılığı en az olan yoldur.”Kameralardan utanıyor ve karşısında nasıl poz vereceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Fakat hemen korkmayın, ufak tefek hilelerle çok iyi pozlar verebilirsiniz. Nasıl mı? Düğün fotoğrafçıları bu gibi durumlar için çiftlerin fotoğrafçılarıyla birebir olarak görüşmelerini ve kendilerini en iyi şekilde ortaya çıkaran pozu bulmalarını tavsiye ediyor. “Fotoğrafçı, hem çifti teşvik eder hem de iyi bir etkileşim kurulmasını sağlar.” Kameralara iyi poz vermenin bir diğer yolu da kameranın sizi uzaktan izlemesidir. Yani bütün pozlarınız doğal ve içten çıkar.Biraz pozitif olun! Bütün gün kafanızda eteğinizin yırtılacağını, ayağınızın kayıp düşüneceğinizi ya da ağlamaktan bütün makyajınızın bozulduğunu düşünüp durmaktansa iyi şeyler hayal edin; çok eğlendiğinizi, her şeyin muhteşem olduğunu, çok mutlu olduğunuzu… Aileniz ve arkadaşlarınız sizi sevdikleri için bu mutlu gününüzde yanınızda olacaklar. Sevildiğinizin ve yeni bir hayata başlamanın tadını çıkarın.*Düğün günü fotoğrafla ilgili herhangi bir endişe yaşamamak için mutlaka önceden prova çekimi gerçekleştirin.*O büyük güne hazırlanırken ayakkabılarınızı ve gelinliğinizi giyip yürüyüş denemeleri yapın. Böylece o gün gelip çattığında kendinizden daha emin bir şekilde ilerlersiniz.*İşin içine güzel bir koku katmayı unutmayın. Özellikle saçlarınıza ve boynunuza fazlasıyla parfüm sıkmanızı öneririz.*İçinde bulunduğunuz anın tadını çıkarın, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte olmanın keyfini yaşayın.*O günün tek başrol oyuncusu siz değilsiniz, yanınızda bir da damat var. Bu yüzden yeni bir hayata başlayacağınız bu günde birbirinizin elini hiç bırakmayın.