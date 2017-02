Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Workshoplar

Uzman şefler tarafından verilen workshoplarda cumartesi günü Meksika mutfağından lezzetler, pazar günü ise “Et Pişirme Teknikleri 2” konusu ele alınacak. Lezzet dolu ve öğretici saatler sizleri bekliyor.



11 Şubat Cumartesi - Meksika (13.00-16.00) (150 TL)



Meksika denince akla ilk gelen, eşsiz mutfağıdır her zaman. Quesadilla'dan Taco'ya, en önemli Meksika lezzetlerini hazırlayarak damak tadı olarak çok sevdiğimiz bu mutfağın püf noktalarını, temel özelliklerini ve yapısını keşfetmeye davetlisiniz.



Workshop içeriğinde; Tavuklu ve Cheddar Peynirli Quesadilla, Kıymalı ve Meksika Fasulyeli Tacos, Dana etli ve Mısırlı Casserole bulunuyor.



12 Şubat Pazar - Et Pişirme Teknikleri 2 (13.00-16.00) (165 TL)



Et pişirmenin püf noktası ilk başta eti tanımaktır. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde eti tanıyıp, farklı pişirme tekniklerini uygulayıp öğreneceğiniz bu workshopta kendinize çok şey katacaksınız.



Workshop içeriğinde; Bonfile Smörrebröd, Ağır ateşte pişirilmiş sebzeli kuzu İncik, Yufkaya Sarılı mısırlı Köfte Steak, Kremalı ıspanak beğendi, Kurutulmuş domatesli ve peynirli akdeniz salata bulunuyor.



Chef’s Table Mutfak Akademisi Hakkında: Türkiye’nin WACS (Dünya Şefler Birliği) Sertifikası veren tek okulu Chef’s Table Mutfak Akademisi

ülkemizi 20’nin üzerinde ülkede başarı ile temsil eden ve uluslararası birçok organizasyona imza atan Şef Serkan Bozkurt’un mutfak sektöründe olması gereken uluslararası standartları tecrübesiyle birleştirmesi ve sektörü geliştirmek istemesi üzerine kurulmuştur. Akademi, kendini global standartlara taşımak isteyenleri hedeflerine ulaştırmayı ve gelişen dünya yapısına katkıda bulunacak profiller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.