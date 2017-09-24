Bu Renkler Olmadan Bahara Hazırım Demeyin!
2017 sezonu; moda dünyasına damgasını vurmuş ‘kült’ renklerin haricinde, sevilen renklerin farklı tonları ve rengârenk tasarımlar ile oldukça eğlenceli bir sezon olacak.
Dolayısı ile 2017 yılını kurtarıcı diye isimlendirebileceğimiz klasik ve güvenilir renk tonları ile geçiştirmek biraz imkânsız gibi.
Bilindiği gibi Pantone Renk Enstitüsü 2017 yılının rengi olarak ‘greenery’ yani yeşili seçti. Yeşilin en canlı ve güzel tonlarının bu seneye damgasını vuracağını düşünürsek, 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda da yeşil parçaları bir tık öne çıkarmanız mümkün olabilir.
Mor
2017 yılının canlı renkler trendine hiç tereddüt etmeden dahil edebileceğiniz mor, özellikle soft renkler ile birlikte kullanılarak hem asil hem de zarif bir görüntü oluşturuyor. Geçtiğimiz yıla damga vuran renklerden birisi olan pudra pembesi, mor için en güzel alternatiflerden birisidir, bizden söylemesi.
Dolayısı ile 2017 yılını kurtarıcı diye isimlendirebileceğimiz klasik ve güvenilir renk tonları ile geçiştirmek biraz imkânsız gibi.
Peki, güvenilir renk tonları ile klasik ve risksiz bir şıklık yakalamak yerine, sezonun trendlerine ayak uydurarak ön plana çıkan renkleri kullanmaya ne dersiniz? İşte 2017 İlkbahar-Yaz sezonu öncesinde dolabınıza katmanız gereken en popüler renkler…
Pembe ve Kırmızı
Bu iki canlı renk, 2017 yılının adeta temel renkleri haline gelmiş durumda. Birçok ünlü marka, yeni koleksiyonlarında bu iki renge bol miktarda yer vererek sokak modasının pembe ve kırmızı renk parçalarla renklenmesini de sağlamış durumda.
H&MYeşil
Bilindiği gibi Pantone Renk Enstitüsü 2017 yılının rengi olarak ‘greenery’ yani yeşili seçti. Yeşilin en canlı ve güzel tonlarının bu seneye damgasını vuracağını düşünürsek, 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda da yeşil parçaları bir tık öne çıkarmanız mümkün olabilir.
Jw Anderson
Mor
2017 yılının canlı renkler trendine hiç tereddüt etmeden dahil edebileceğiniz mor, özellikle soft renkler ile birlikte kullanılarak hem asil hem de zarif bir görüntü oluşturuyor. Geçtiğimiz yıla damga vuran renklerden birisi olan pudra pembesi, mor için en güzel alternatiflerden birisidir, bizden söylemesi.
Balmain
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