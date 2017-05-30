Bu Sanat Fuarı Kaçmaz: Art Basel



Tam 47 yıldır İsviçre’de gerçekleşen Art Basel, bu sene de binlerce önemli esere ev sahipliği yapacak.



Villegle’nin tel insan figürü ve Magritte’in Mona Lisa yorumlu eserleri, 3429 heykel arasında ön plana çıkan önemli parçalar arasında sayılıyor. Olaf Metze’nin 2016’da yaptığı eseri ise çeşitli ürünlerin heykel formunda kullanılması bakımından büyük önem taşıyor.



Art Basel’de ziyaret edilebilecek toplam 6586 tablo arasında en çok portre çalışmalar dikkatleri çekiyor. Picasso’nun kübist “Gelin Başı”, Joan Miro’nun soyut “Kuşlu Kadın” eserleri, Andy Warhol ve Masato Kobayashi’nin çalışmaları ile ‘’elli yıl’’da portrelerin gelişimini ve gösterilen çeşitli yaklaşımları görebilirsiniz. 1912 senesine ait yalın portrelerden başlayan ve 105 senede bu alanda gösterilen teknik gelişmeler de, Art Basel boyunca ziyaretçilerle buluşacak 2203 adet fotoğraf çalışmasında görülebilecek.



Fuar boyunca rehber eşliğinde gezintiler, panel ve çeşitli söyleşiler, yaşça küçükleri sanatla tanıştırma amacı ile kurulan çocuk atölyeleri Art Basel’e katılanları bekliyor. Şehirde toplam 37 müzenin yer aldığını göz önüne alırsak, Basel’de sanat adına yapılacak birçok işin olduğunu söylemekte fayda var…

