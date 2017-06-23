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Bu Yaz Yine Keten Rüzgarı Esecek

Bu Yaz Yine Keten Rüzgarı Esecek

Tarihte tapınaklara girmesine müsade edilen tek kumaş olan keten, şaşırtıcı inceliği sebebiyle şairler tarafından da "dokunmuş hava"ya benzetilmiş. Keten her bahar ve yaz olduğu gibi bu sene de sıcak havaların kurtarıcısı olacak.


Doğal bir elyaf olan keten, dayanıklı ve kullanışlı yapısı sebebiyle özellikle sıcak mevsimlerin favori kumaşlarından. Linum usitatissium bitkisinin gövdesinden elde edilen keten, insanlık tarihinde de kumaş üretiminin başlangıç noktası olarak biliniyor. Keten lifi, bitkinin gövdesinden ilk ayrıldığında yaklaşık 1 metre uzunluğunda oluyor ve işlemlerden sonra eğirmeye hazır hale getirildiğinde ise en yüksek keten kalitesi için yaklaşık 40 cm lif uzunluğuna ihtiyaç duyuluyor. Bu uzunluk, ketenin tüysüz ve parlak olmasına da katkıda bulunur. Toz tutmayan, kendini bırakmayan yapısı ve güneşte solmayan rengi ile hem çok kullanışlı hem de rahat ve konforlu bir şıklık sunan kumaş; bahar ve yaz aylarının da vazgeçilmez parçası. Tarihte tapınaklara girmesine müsade edilen tek kumaş olan keten, şaşırtıcı inceliği sebebiyle şairler tarafından da "dokunmuş hava"ya benzetilmiş.
 
Pamuk lifini akla getiren yumuşak yapısı, emici özelliği ve kolay temizlenebilmesi gibi birçok özelliğiyle dikkatleri çeken keteni, hayatımızın her alanında kullanabiliyor olmamız ise onu daha da ilgi çekici kılıyor.
 

CREATURES OF COMFORT
CREATURES OF COMFORT
 
ÜTÜ SEVEN; KETEN
Alerjik ciltler için herhangi bir sorun teşkil etmeyen keten; serin tutması ve iri gözenek yapılı dokusu sebebiyle vücudun hava almasını sağlaması ile yazlık kıyafetlerin çoğunda kullanılıyor. Diğer kumaşlara göre fazlasıyla dayanıklı ve parlak olmasıyla da bir adım öne çıkan keten, su ve nemi kolay çekmesi nedeniyle banyo tekstilinde de kullanılıyor. Pürüzsüz yapısı yanında kolay kolay da kirlenmeyen keten kumaşından yapılan ürünlerde, yansıtma özelliği sayesinde renk solması gibi durumlara da rastlanılmıyor.
 
IPEKYOL
IPEKYOL
 
Tüm bu rahatlıklarının yanında keten kumaş için sayabileceğimiz tek olumsuz özellik ise çabuk kırışıyor olması denilebilir. Keten bir parça giyip dışarı çıktığınızda muhtemelen arabadan inmeden kıyafetiniz kırışmış bir halde olur. Ayrıca her seferinde çok çabuk kırışan kıyafetinizi, nemliyken ütülerseniz sonuç daha iyi olabilir. Kısaca ütüyü çok seven bu kumaşı, gülü seven dikenine katlanır diyerek kullanmanız gerekir…
 
armine
Armine
 
Giyimde olduğu gibi havadar ve konforlu olduğu için yatak örtüsü olarak da kullanabileceğiniz ketene; bunun dışında perdelerde, peçetelerde, döşemeliklerde, halı ve koltuk kılıflarında, çeşitli bez veya örtü ihtiyaçlarınızda da şans verebilirsiniz.
 
HER KOMBİNE UYGUN
Kadınlar da erkekler de keten kıyafet bulmak konusunda fazlasıyla şanslılar. Keten gömlek ve pantolonlar her erkek gardırobunun olmazsa olmazları arasında yer alırken kadınlarda da durum değişmiyor. Üstelik kadınlar keteni etekten gömleğe, elbisede şala, çantadan ayakkabıya kadar her şekilde kullanabiliyor. Fazlaca keten parça seçeneği, spor ve günlük tarza şıklık katmak için de yeterli oluyor. Tek parça keten bir elbise en sıcak günlerde yardımınıza koşarken, keten gömleklerinizi ise kolaylıkla her kombine katabilirsiniz. Bu gömlekleri aynı kumaştan eteklerinizle de bir araya getirerek, spor şıklığa uygun kot ceketlerle de keten şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Keteni spor görünümden uzaklaştırıp klasik şıklığı ise keten gömlek üzerine blazer bir ceket ve açık tonlarda seçilmiş stiletto veya şık babetlerle sağlayabilirsiniz.
 
LUCIAAA_GOLDEN
LUCIA
 
Tüm bunların yanında keten ayakkabı ve çantalar da sıcak günlerin en doğru tamamlayıcı parçaları oluyor. Doğru seçimlerle bu şekilde stilinize enerjik ve genç bir hava katmanız mümkün. Bunun yanı sıra günlük ve spor stilinizi konforlu bir şekilde oluştururken keten şallar da şık ve tok duruşundan ödün vermeden sıcaklarda şans verilesi parçalardan.
 
stefanel
STEFANEL
 
 
 


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