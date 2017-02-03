Bulgari'nin Yeni Yüzü: Bella Hadid
Geçtiğimiz sezon ablası Gigi Hadid’in izinden giderek adından en çok söz ettiren ve genç yaşına rağmen oldukça başarılı işlere imza atmaya devam eden Bella Hadid, birçok ünlü markanın da radarında.
Ünlü top modelden son günlerde bir bomba anlaşma haberi daha geldi ve Bulgari aksesuar koleksiyonunun yeni marka elçisinin ünlü top model olduğu açıklandı.
Ünlü top modelden son günlerde bir bomba anlaşma haberi daha geldi ve Bulgari aksesuar koleksiyonunun yeni marka elçisinin ünlü top model olduğu açıklandı.
Dünyaca ünlü markaların mercek altına aldığı genç top model; Chanel, Givenchy, Versace, Miu Miu, Moschino ve Marc Jacobs defilelerinde de yer alarak neredeyse tüm markaların kapısını çaldığı bir isim haline geldi.
Son olarak Fendi markası ile yaptığı anlaşma ile adından söz ettiren Bella Hadid, şimdi de Bulgari'nin Sonbahar/Kış 2017 aksesuar koleksiyonunun yeni marka elçisi olmuş durumda.
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