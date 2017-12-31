Butigo ile Sevgililer Günü’nü En Şık Adımlarla Kutlayın

Sevgililer Günü’nde de zamansız parçalarıyla ideal hediyeler sunan Butigo; zarafeti, rahatlığı ve feminenliği tasarımlarına yansıtıyor.



Kısa topuklu püsküllü kovboy çizmelerden, bağcıklı kalın topuklu urban grunge modellere, stilettolardan klasik rahatlığın sembolü babetlere, zımba detaylı deri bootielerden, her renkle kolayca kombinlenen gümüş ve dore metalik spor ayakkabılara kadar yüzlerce alternatifi ile moda severleri bekliyor. İş yerinde veya okulda, gece dışarı çıkarken ya da günlük hayatta giyilebilecek birbirinden şık, rahat ve ulaşılabilir modelleri bir arada sunan Butigo, dünya trendlerini de koleksiyonuna yansıtıyor.www.flo.com.tr’yi