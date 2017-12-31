  1. Anasayfa
  2. Butigo ile Sevgililer Günü’nü En Şık Adımlarla Kutlayın
Butigo ile Sevgililer Günü’nü En Şık Adımlarla Kutlayın

Butigo ile Sevgililer Günü’nü En Şık Adımlarla Kutlayın

Dünya trendlerini cazip fiyat avantajıyla kadınların beğenisine sunan Butigo, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü birbirinden şık ayakkabı ve bot koleksiyonuyla karşılıyor.

Sevgililer Günü’nde de zamansız parçalarıyla ideal hediyeler sunan Butigo; zarafeti, rahatlığı ve feminenliği tasarımlarına yansıtıyor.
 

butigo

Kısa topuklu püsküllü kovboy çizmelerden, bağcıklı kalın topuklu urban grunge modellere, stilettolardan klasik rahatlığın sembolü babetlere, zımba detaylı deri bootielerden, her renkle kolayca kombinlenen gümüş ve dore metalik spor ayakkabılara kadar yüzlerce alternatifi ile moda severleri bekliyor. İş yerinde veya okulda, gece dışarı çıkarken ya da günlük hayatta giyilebilecek birbirinden şık, rahat ve ulaşılabilir modelleri bir arada sunan Butigo, dünya trendlerini de koleksiyonuna yansıtıyor.
 
butigo ayakkabı

Butigo’nun 2017 Kış koleksiyonunda yer alan modellerini görebilmek için FLO mağazalarına uğrayabilir, www.flo.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.
 
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.