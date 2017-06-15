Bvlgari Klasiği Geri Döndü!
Klasik ve zamansız tasarımları ile gönüllere taht kuran Bvlgari, kendisiyle özdeşleşen ikonik saati Serpenti’yi tekrar canlandırdı.
Kendinden söz ettiren saat ve mücevherlerin vazgeçilmez markası Bvlgari, yenilediği ikonik saat koleksiyonu Serpenti ile şimdilerde sıklıkla adından söz ettiriyor. Farklı markalarda bu sezon görmeye başladığımız çift sıralı kordon tasarımlarının başlangıcı sayılabilecek Serpenti, geri dönüşünü tam da zamanında gerçekleştirdi. Yenilenen ikonik saatler ilk defa metal kayış yerine deri kullanılarak yine aynı tasarımda olacak. Üstelik çeşitli renk alternatiflerine sahip saatler eskisine göre daha ince bir formda…
Kendinden söz ettiren saat ve mücevherlerin vazgeçilmez markası Bvlgari, yenilediği ikonik saat koleksiyonu Serpenti ile şimdilerde sıklıkla adından söz ettiriyor. Farklı markalarda bu sezon görmeye başladığımız çift sıralı kordon tasarımlarının başlangıcı sayılabilecek Serpenti, geri dönüşünü tam da zamanında gerçekleştirdi. Yenilenen ikonik saatler ilk defa metal kayış yerine deri kullanılarak yine aynı tasarımda olacak. Üstelik çeşitli renk alternatiflerine sahip saatler eskisine göre daha ince bir formda…
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