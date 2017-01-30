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Cacharel’den Sevgililer Günü Seçkisi

Cacharel’den Sevgililer Günü Seçkisi

Sevgililer Günü’nde sevdiklerine ne kadar özel olduklarını hissettirecek bir hediyeyi düşleyenler için Cacharel’in ayrıcalıklı dünyası adeta sınırsız bir seçki sunuyor.

Hayatınızdaki gusto sahibi erkek için farklı ton ve stillerdeki ayakkabı modellerini seçebilir, minimal cüzdan tasarımları ile gün içinde en çok kullandıkları aksesuar ile onları şımartabilirsiniz. Stil sahibi erkekler için hazırlanmış eldivenler, birbirinden özel kravatlar, soğuğa geçit vermeyen bere ve kaşkollar, mikro desenler barındıran gömlekler, balıkçı yaka trikolar ve aksesuarların olmazsa olmazı kemerler Cacharel’in sunduğu alternatif hediyeler arasında. Sevdiklerine özgün bir hediye sunmak isteyenler için tüm bu özel tasarımlar Cacharel mağazalarında. 

cacharel


Cacharel - 899 TL

Cacharel

Cacharel - 99 TL

Cacharel

Cacharel - 349 TL

Cacharel

Cacharel - 699 TL

Cacharel Hakkında

Fransız ekolünün ikonik markası Cacharel, 1995 yılından bu yana Türkiye dahil 17 ülkede lisans sahibi Aydınlı Grup tarafından yönetilmekte. Marka, yenilikçi, rafine ve seçkin bir giyim stili sunan son koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. Türkiye’de 20, yurt dışında 38 olmak üzere toplam 58 mağazaya sahip olan Cacharel, zarif giyim sanatı ve modernizmin sembolü.


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