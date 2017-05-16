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Çağdaş Türk Ressamlarına Selam Duruşu

Çağdaş Türk Ressamlarına Selam Duruşu

Sanatseverlere yepyeni bir galeri ve sergi haberimiz var…


İlk açılacak olan sergisinde çağdaş Türk ressamlarını ağırlayacak olan London Art Gallery, yakın bir zamanda Bağdat Caddesi’nde açılıyor. 10 Haziran'da ilk sergisini açacak olan galerinin konukları ise Abidin Dino'dan Fikret Mualla'ya, Ömer Uluç'tan Ergin İnan'a kadar çağdaş Türk ressamları olacak. Böylelikle Türk sanatında yeni yollar açmış, önemli izler bırakmış sanatçılara da selam durulmuş olacak. Açılacak serginin sloganı ise 'Her evde bir sanat eseri olsun' olarak açıklandı.
 
Sanata gönül verenleri sevindirecek ve uğrak yeri olacak olan London Art Gallery, bu cumartesi kapılarını açıyor. Galeri ve sergiler, her gün 11:00 – 21:00 arasında ziyaret edilebilecek…
 


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