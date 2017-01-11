Çam Mısın? Çınar Mı?

Yani esneklik insanın soruları ya da sorunları, “farklı bakış açılarından görme” kapasitesidir. Başka bir deyişle esneklik, hayatımızın zor bir döneminde “duvara çarptığımızda” durup düşünüp alternatif seçeneklerle çözümler üretebilmektir. Esneklik ilk söylenildiğinde kulağa olumlu olmayan bir sözcükmüş imajı bırakıyor, bununla birlikte başarıya götüren önemli bir etkendir. Aslında esneklik, “bakış açısını değiştirme becerisi” olarak düşünüldüğünde daha rahat kabul edilebilen bir sözcük oluverir.



Esnek olmaz taviz vermek, kontrolü elden bırakmak demek değil aksine daha güçlü bir duruşla kontrolü ele almak demektir. Bu duruma en güzel örneği doğanın kendisinden verebiliriz; “şiddetli fırtınalar sonrasında ormanda ayakta kalan ağaçlar sadece esnek olanlardır ve bunlar da çamlardır.’’



Esnek zihne sahip olmak; güçlü olmak, dayanıklı olmak demektir. Yeni düşüncelere hazır olmak ve bir problemin çözümü için birden fazla yöntemi görebilmektir. Esnek olabilen kişi, “yolun bittiğini düşünmez, yol bitse bile yeni yollar keşfeder.”



Peki, esnekliğin zıttı nasıldır? İhtişamlı, kocaman bir çınar gibi dimdik durmak ama şiddetli bir fırtınada kırılıp yok olmak gibidir. Bu tarz zihindeki insanlar, bir sorunla karşılaşınca başka bakış açıları geliştiremez, çıkış yolları bulmaz, kırılır ve hep gerilim içindedir. Burada en büyük düşmanımız ”ego”muzdur; gelir ve kulağımıza “güç benim, en iyi ben bilirim, en iyi benim yaptığım” diye fısıldar. Bizi hızla bitiş sahnesine taşır. Yani hayatımızın hiçbir döneminde “dediğim dedik, çaldığım düdük” aşamasında olmamalıyız.



Esneklik şimdiki zamanda en çok “akışına bırak” düşüncesiyle ifade ediliyor. Bir problemle karşılaşıldığında o acıyı yok sayma, reddetme, direnme… Tam tersine akışına bırak ve kabullen ki, deneyim çıkartıp dersini alıp yoluna devam edebilesin.



Unutmayalım, esnek bir düşünceyi ve davranışı hayatına almış kişi, isteklerine ulaşma konusunda her zaman bir adım öndedir.

YAŞAM KOÇU AYŞE GÜLER USTA