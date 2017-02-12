Candar ile Ramazan Daha da Özel!

Ürünlerinde katkı maddesi bulunmayan, aslına uygun yöntemlerle üretim sağlayan ve tüm peynir çeşitlerinde helal sertifikalı şirden mayası kullanarak farklılığını ortaya koyan Candar Süt Mamülleri, aysha.com.tr okuyucularına özel tariflerle ramazan sofralarını şenlendiriyor. Birbirinden lezzetli Candar ürünleri ile hazırlanan tarifleri mutlaka deneyin!



KREMALI DOMATES ÇORBASI



3 adet domates

5 çorba kaşığı CANDAR domates salça

3 çorba kaşığı un

1 su bardağı rendelenmiş CANDAR kaşar peyniri

3 çorba kaşığı CANDAR tereyağı

200 ml CANDAR süt kreması

4-5 su bardağı su

Tuz, karabiber

1 adet yufka

1 büyük dilim CANDAR tam yağlı beyaz peynir

6-7 dal maydanoz

1 dilim CANDAR tam yağlı sert beyaz peynir

1 dilim CANDAR tam yağlı yumuşak beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

2 yemek kaşığı süt

3 yemek kaşığı CANDAR natürel soğuk sıkım zeytinyağ

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı CANDAR tereyağı

Yarım çay kaşığı şeker

4 dal pazı

1 yemek kaşığı CANDAR acı kırmızı biber salçası

1 su bardağı bulgur

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Domateslerin kabukları soyulup küçük küçük doğranır. Un ve tereyağ bir tencereye alınıp hafifçe kavrulur. Salça ve doğranandomatesler de eklenerek kavurmaya devam edilir. Su ve tuz ilave edilerek çorba kaynamaya bırakılır. Kaynamakta olan çorbaya süt veya krema ilave edilir. Bir kere kaynayınca ocak kapatılır ve domates çorbası blendırdan geçirilir. Rendelenmiş kaşar peyniri ile birlikte sıcak olarak servise sunulur.Yufkayı tezgaha serin, elinizi ıslatıp üstüne biraz su serpin ve maydanozları ince doğrayıp peyniri ufalayın. Karıştırıp yufkanınüzerine güzelce yayın ve kare şekli alacak şekilde üst üste katlayın. Çok az yağladığınız teflon tava da iki tarafı da güzelce kızaranakadar pişirin ve sıcak sıcak servis edin.Maydanozu ayıklayıp yıkayın suyunu iyice sıktıktan sonra incecik doğrayın bir kaba alıp peynirleri de üzerine ufalayın sütü vezeytinyağı da ekledikten sonra el blendırı ile krema kıvamına gelene kadar ezin bu aşamada ihtiyaç olursa biraz daha zeytinyağilave edebilirsiniz cam bir kavanoza koyup dolapta muhafaza edebilirsiniz.1 adet kuru soğanı yarım ay şeklinde doğrayın. Tencereye tereyağı koyup soğanı soteleyin. Üzerine şekeri ekleyipsoğanlar renk değiştirene kadar kavurmaya devam edin. Ayıklayıp yıkadığınız saplarını ayırdığınız pazıları incecik doğrayıp soğanailave ederek kavurmaya devam edin. 1 yemek kaşığı acı biber salçasını da ekleyip kavurmaya devam edin. Üzerine yıkadığınız1 su bardağı bulguru da ekleyip karıştırın. 1 çay kaşığı pul biberi ve 1 su bardağı sıcak suyu ilave ederek karıştırın. Tuzunu ilaveedip kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin. Suyunu çektikten sonra altını kapatıp demlenmeye bırakın. Sıcak servis edin!