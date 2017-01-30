Çanta Taşımanın 5 Yeni Yolu

Herkese yeniden merhaba. Haftanın Instagram Stilleri’nde sık sık bahsi geçen çanta konusunu aradan çıkarmaya geldim. Bu sezon modaevlerinin Sonbahar-Kış koleksiyonlarında ve ikonikleşen sokak stillerinde omuza alınan çantaların sıkıcı rutini bozuldu. Kombinasyonların karakterine uygun şekilde, kişiselleştirilerek kullanılan çantaların en güncel yorumlarını, siz de stilinize kolaylıkla uyarlayabilirsiniz.



1-Bele Takarak

Prada’nın dışa giyilen postmodern korselerinin üzerindeki kemerlere iliştirilen kilitli defterler ve küçük çantalar, bel çantalarının kapısını araladı. 90’lardaki imajından çok uzakta olan modern bel çantaları, güncellenen yeni yorumları ile popülaritesini geri kazanıyor. Prada’nın maksimalist styling’lerinden yola çıkarak keskin kenarlı küçük cüzdanları, kemere takıp bambaşka kimlikler kazandırmak mümkün.





Pembe Cüzdan: MANGO 25,99 TLYeşil Cüzdan: MANGO 39,99 TLBu kış, büyük ve yumuşak formlu çantalar ister askısı olsun ister olmasın podyumlarda modeller tarafından katlanarak taşındı. Çantanın kimyasını değiştiren bu katlama sanatını, podyumların çarpıcı görünümünden sokak stiline taşımak ise oldukça kolay. Eğer sizin de çantalarınızı katlamaya gönlünüz el vermiyorsa seçiminizi Zara’nın çantasında olduğu gibi katlanan modellerden yana yapabilirsiniz.Çanta: Zara 189,95 TLÇantaların sapından eli geçirmek, sokak stili ikonlarının moda haftası kombinasyonlarında en çok gördüğümüz çanta taşıma yöntemlerden biri. Elde taşınan çantaların kadınsı imajına bir tutam gençlik ve özgünlük ekleyen bu görüntü Valentino’nun kapitone çantalarında da, dalgalardan ilham alan Fendi koleksiyonunda da sık sık kendine yer bulmayı başardı.Mavi Çanta: ZARA 119,95 TLSiyah Çanta: ZARA 99,95 TLUzun saplı çantalar bu sezon omuzlarda değil alışılmışın dışında elde taşınıyor. Umursamaz bir stil oluşturmanızı sağlayacak olan bu yöntem için tek yapmanız gereken çantanın sapını ya da zincirini elde toplamak.Pastel Pembe Çanta: MANGO 159,99 TLBeyaz Çanta: 89,95 TLPrada, Proenza Schouler, Valentino ve Gucci gibi dünyaca ünlü modaevlerinin 2016-17 Sonbahar/Kış koleksiyonlarında en öne çıkan çanta kullanım şekli önde, çapraz kullanımdı. Küçük, sert formlu ve kısa saplı çantaları önden görünecek şekilde çapraz takmak sezonun it görüntülerinden biri. Benim de favorim olan bu trendi en iyi uygulayan muhafazakar isim ise tahmin edeceğiniz üzere Leena Alghouti.Kapitone Siyah Çanta: ZARA 99,95Kapitone Siyah Beyaz Çanta: MANGO 99,99 TL