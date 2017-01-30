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Çanta Taşımanın 5 Yeni Yolu

Çanta Taşımanın 5 Yeni Yolu


Herkese yeniden merhaba. Haftanın Instagram Stilleri’nde sık sık bahsi geçen çanta konusunu aradan çıkarmaya geldim. Bu sezon modaevlerinin Sonbahar-Kış koleksiyonlarında ve ikonikleşen sokak stillerinde omuza alınan çantaların sıkıcı rutini bozuldu. Kombinasyonların karakterine uygun şekilde, kişiselleştirilerek kullanılan çantaların en güncel yorumlarını, siz de stilinize kolaylıkla uyarlayabilirsiniz.
 
1-Bele Takarak
Prada’nın dışa giyilen postmodern korselerinin üzerindeki kemerlere iliştirilen kilitli defterler ve küçük çantalar, bel çantalarının kapısını araladı. 90’lardaki imajından çok uzakta olan modern bel çantaları, güncellenen yeni yorumları ile popülaritesini geri kazanıyor. Prada’nın maksimalist styling’lerinden yola çıkarak keskin kenarlı küçük cüzdanları, kemere takıp bambaşka kimlikler kazandırmak mümkün.

 

çanta nasıl takılır muhafazakar moda
 
çanta nasıl takılır muhafazakar moda
 
çanta nasıl takılır muhafazakar moda

Pembe Cüzdan: MANGO 25,99 TL
Yeşil Cüzdan: MANGO 39,99 TL
 
2-Katlayarak Kullanmak
Bu kış, büyük ve yumuşak formlu çantalar ister askısı olsun ister olmasın podyumlarda modeller tarafından katlanarak taşındı. Çantanın kimyasını değiştiren bu katlama sanatını, podyumların çarpıcı görünümünden sokak stiline taşımak ise oldukça kolay. Eğer sizin de çantalarınızı katlamaya gönlünüz el vermiyorsa seçiminizi Zara’nın çantasında olduğu gibi katlanan modellerden yana yapabilirsiniz.
 
çanta nasıl takılır muhafazakar moda
 
çanta nasıl takılır muhafazakar moda
 
çanta nasıl takılır muhafazakar moda

Çanta: Zara 189,95 TL
 
3- Eli Geçirmek
Çantaların sapından eli geçirmek, sokak stili ikonlarının moda haftası kombinasyonlarında en çok gördüğümüz çanta taşıma yöntemlerden biri. Elde taşınan çantaların kadınsı imajına bir tutam gençlik ve özgünlük ekleyen bu görüntü Valentino’nun kapitone çantalarında da, dalgalardan ilham alan Fendi koleksiyonunda da sık sık kendine yer bulmayı başardı.
 
çanta nasıl takılır muhafazakar moda
 
çanta nasıl takılır muhafazakar moda
 
çanta nasıl takılır muhafazakar moda
 
çanta nasıl takılır muhafazakar moda
 
çanta nasıl takılır muhafazakar moda

Mavi Çanta: ZARA 119,95 TL
Siyah Çanta: ZARA 99,95 TL
 
 
4-Sapını Elde Toplamak
Uzun saplı çantalar bu sezon omuzlarda değil alışılmışın dışında elde taşınıyor. Umursamaz bir stil oluşturmanızı sağlayacak olan bu yöntem için tek yapmanız gereken çantanın sapını ya da zincirini elde toplamak.
 
çanta nasıl takılır muhafazakar moda
 
çanta nasıl takılır muhafazakar moda
 
çanta nasıl takılır muhafazakar moda

Pastel Pembe Çanta: MANGO 159,99 TL
Beyaz Çanta: 89,95 TL
 
5-Boyundan Geçirmek
Prada, Proenza Schouler, Valentino ve Gucci gibi dünyaca ünlü modaevlerinin 2016-17 Sonbahar/Kış koleksiyonlarında en öne çıkan çanta kullanım şekli önde, çapraz kullanımdı. Küçük, sert formlu ve kısa saplı çantaları önden görünecek şekilde çapraz takmak sezonun it görüntülerinden biri. Benim de favorim olan bu trendi en iyi uygulayan muhafazakar isim ise tahmin edeceğiniz üzere Leena Alghouti.
 
çanta nasıl takılır muhafazakar moda
 
çanta nasıl takılır muhafazakar moda
 
çanta nasıl takılır muhafazakar moda
 
çanta nasıl takılır muhafazakar moda

Kapitone Siyah Çanta: ZARA 99,95
Kapitone Siyah Beyaz Çanta: MANGO 99,99 TL
 
Hazırlayan: @birsevde
 

 
 
 
 
 
 


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