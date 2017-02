Çantada Türk Devrimi

Mehry Mu



Farsça Güneş anlamında olan ‘mehry’ ile mutlu sözcüğünün 'mu’sundan meydana gelen Mehry Mu markasının kurucusu Güneş Mutlu. Mutlu, e-ticaret işleri ile uğraştığı dönemde kendi sitesinde satacak kadar iyi bir tasarım ve kalite bulamayınca, bu işe el atmaya karar vermiş ve markasını kurmuş.



%100 Türk derisinden yapılan Mehry Mu çantaların en belirgin özelliği çok hafif olmaları. Deri, süet, kadife vb. kumaşlardan yapılan çantaların ilk modeli Rez bag ve püsküllü olanlarına ise stok dayanmıyor…



Çantaları bir aksesuar olarak değil de stili tamamlayan en önemli obje olarak gören markanın sahibi Ayşegül Kunter, çantalarını bu duygu ile yapıyor. %100 el işçiliği ile üretilen çantalarda, egzotik deriler ve kontrast desenler bir arada kullanılıyor. En dikkat çeken özellikleri ise markanın sembol logosu. ‘O’ harfi parantez olarak tasarlanmış, böylece bu işaret her modelde açılıyor ve çantanın adı ile öyküsü parantezin içine yerleşiyor…Sedef Çalarkan’ın seneler önce, dünyanın en önemli lüks tüketim grubu LVMH'de çanta ve aksesuar üzerine aldığı eğitimle başlıyor yolculuğu. Tecrübeleri doğrultusunda da lüks bir çanta markası oluşturmayı amaçlıyor. Buradan doğan Boulevard Osman, Türkiye’de üretilen derinin yurt dışında da tanıtımı hedefiyle L'Uomo Vogue dergisiyle ortak yürütülen proje kapsamında dünyanın en önemli ve en çok ziyaret edilen mağazalarından La Rinascente Milano’nun vitrininde sergileniyor. Markaya ait çantalar, popüleriteye değil klasikte kalmaya yakın modeller. Sırt çantaları, minik bohçalar, cüzdanlar, çantalar ve aksesuara dair birçok parça Boulevard Osman’da mevcut.Serra Türker tarafından 2008’de New York’ta kurulan marka, adını üç kız kardeşin (Mina, Serra, Lara) isminin birleşmesinden alıyor. Markanın asıl yükselişi ise Amerikan Vogue dergisinin onları keşfetmesiyle başlıyor. Ve devamında Diane Kruger, Heidi Klum, Jessica Alba gibi birçok Hollywood yıldızı Misela çantalarının devamlı kullanıcısı oluyor. Otantik ve sıra dışı materyallerin de kullanıldığı çantalara istediğiniz taktirde adınızın ve soyadınızın ilk harflerini yazdırabiliyorsunuz. Şimdi dünyanın dört bir yanında satılan marka, daha önce W Magazine’in ‘en iyi çantalar’ listesine girmiş.Dilediği gibi bir sırt çantası bulamayan Niyazi Erdoğan ve Onur Yüksel tarafından kurulan marka, rengarenk tasarımlarıyla akıllarda kalıyor. 2014’te sırt çantasını, okul ya da spor çantası algısından uzaklaştırmak hedefiyle yola çıkan markanın, bugün bu hedeflerine de ulaştıklarını söyleyebiliriz. Her tarz ile kolaylıkla kullanılabilen bu çantalar sokak modasının da önemli bir parçası haline gelmiş durumda. ‘NiYO ile Keşfe Çık’ sloganı ile bilinirliğini artıran marka, Instagram üzerinden düzenlediği yarışmalarla da oldukça aktif.Deri çanta zanaatkârı babanın kızları Merve ve Beste Manastır tarafından 2014’te kurulan Manu Atelier çantalar, Latincede ‘el yapımı’ anlamına gelen Manu isminin tamamen hakkını veriyor. Çantalarda yalnızca dana derisi ve süet kullanılıyor.