Capacity’den Çocuklara Özel Sömestr Programı

Ocak ayı boyunca her hafta sonu , 14:00 – 18:00 saatleri arasında düzenlenecek programlarla çocuklar; mozaik yapımı, tuval boyama, 3 boyutlu puzzle yapımı gibi atölyelerle hem eğlenecek hem öğrenecek.



Aynı eğlence sömestr tatilinde, 23 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında da devam edecek. Böylece çocuklar, yaşıtlarıyla sosyalleşme imkanı da bulacaklar.



Etkinlik Programı

Tuval Boyama Atölyesi: 7 - 8 Ocak

Mozaik Atölyesi: 14 - 15 Ocak

3D Puzzle Atölyesi: 21 - 22 Ocak

Sömestr Atölyeleri: 23 Ocak - 5 Şubat (her gün)



Çocuklar ayrıca 14 Ocak itibari ile Ocak ayı sonuna kadar her haftasonu AVM’nin B1 zemin katına kurulan "Satranç Alanı"nda eğitmenler eşliğinde satranç oynayabilecek. Ve Capacity Alışveriş Merkezi'nin her yıl Mayıs ve Kasım aylarında geleneksel olarak düzenlediği satranç turnuvasına hazırlanabilecekler.