Cartier’den Muhteşem Geri Dönüş
Lüks denilince akıllara gelen ilk mücevher markası Cartier, kendisiyle özdeşleşen saati Panthère de Cartier’i yeniden yorumluyor.
Klasik tarzı ile çizgisinden asla taviz vermeyen ve ayakları üstünde duran, güçlü kadınların tercihi Cartier, bu yorumunda sanatı ile kendinden söz ettiren yönetmen ve senarist Sofia Coppola ile çalışıyor.
Sofia Coppola bu çalışmayı, “Bu saati, temsil ettiği stil nedeniyle çok seviyorum ve bana ifade ettiği şıklığı ve cazibeyi yansıtan bir film çektiğim için mutluydum. Panthère saat eşsiz, çünkü göz alıcı bir görüntü için hem gündüz hem de gece takabileceğiniz bir mücevher parçası. Her şeyle uyumlu ve her zaman biraz daha iyi görünmenizi sağlıyor.” sözleriyle yorumluyor.
Klasik tarzı ile çizgisinden asla taviz vermeyen ve ayakları üstünde duran, güçlü kadınların tercihi Cartier, bu yorumunda sanatı ile kendinden söz ettiren yönetmen ve senarist Sofia Coppola ile çalışıyor.
Sofia Coppola bu çalışmayı, “Bu saati, temsil ettiği stil nedeniyle çok seviyorum ve bana ifade ettiği şıklığı ve cazibeyi yansıtan bir film çektiğim için mutluydum. Panthère saat eşsiz, çünkü göz alıcı bir görüntü için hem gündüz hem de gece takabileceğiniz bir mücevher parçası. Her şeyle uyumlu ve her zaman biraz daha iyi görünmenizi sağlıyor.” sözleriyle yorumluyor.
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