Çay Severler 1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali'nde Buluşacak

Dünyada en çok çayın tüketildiği ülke olan Türkiye, hak ettiği festivaline kavuşuyor. 29-30 Nisan tarihleri arasında Haydarpaşa Garı’nda gerçekleşecek olan 1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali, çay kültürünü her yanıyla konuklarına yaşatacak. Farklı ülkelerin çaylarını tadabilme fırsatı, çay çeşitleri hakkında uzmanlarla sohbet toplantıları, uygulamalı workshop’lar, yarışmalar, konserler ve eğlence aktiviteleri festival programında yer alacak. İstanbullular iki gün boyunca çaya doyacak.



Tarihi Haydarpaşa Garı, şehrin lezzet kültürüne çok yakışan yepyeni bir festivale ev sahipliği yapacak. 1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali’nde iki gün boyunca çeşit çeşit çaylar içilecek, sohbetler edilecek, eğlence ve lezzet dolu anlar yaşanacak.



Bir lezzet şölenine dönüşecek olan İstanbul Çay Festivali’nde, çay çeşitleri hakkında uzmanlarla sohbet toplantıları, uygulamalı workshop’lar, yarışmalar, konserler ve eğlence aktiviteleri yer alacak. Festivalin konukları aynı zamanda farklı ülkelerin çaylarını tadabilme fırsatı bulabilecek ve yeni lezzet deneyimleri yaşayabilecekler. Festivalde dünyadan ve Türkiye’den çay markaları, çay ile bağlantılı diğer sektör temsilcileri stand alanında çay severlerle buluşacak.



Marmara Babil’in organize ettiği 1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali’nin biletleri yakında Biletix üzerinden satışa çıkacak.



Festival, tüm çay severleri Haydarpaşa Garı’nın tarihi ve büyülü atmosferinde çay içmeye davet ediyor.



29-30 Nisan 2017, Haydarpaşa Garı

