Ceket Havası

Havaların ne çok sıcak ne çok soğuk olduğu bu mevsimde, tek kurtarıcınız ceketler olacak şüphesiz.



BATİK 189.99 TL



MANGO 359.99 TL

ZARA 299.95 TL



İpekyol 399 TL

NG STYLE 469 TL

Machka 1350 TL

Marks and spencer 199,95 TL

Özelliklejoker parçalarından biri olan ceketler, ince ve terletmeyen kumaşlardan kullanıldığında çok işe yarıyor. Uzayan ceket boyları dadaha fazla kombin kolaylığı ve çeşidi sunuyor.Günlük stile uygun spor ceketlerin yanı sıra özel davetlerde kullanabileceğiniz payetli bir ceketle şıklığı yakalamanız mümkün. Siyah şık bir kalem eteğin üstüne, gri payetli ve kalça hizasında biten bir ceketle özel gece ve davetlerin dikkat çeken isimlerinden olabilirsiniz. Ya da elbiselerinizin üzerine kısa ve şık detaylarla hareketlendirilmiş ceketler, yineşıklık anahtarlarından biri olarak kullanılıyor...Günlük tarzda da yine spor eteklerin üzerine kısa kot ceketlerin yanı sıra oversize dediğimiz hafif bol kesim ceketlerin kullanılması hoş bir stil sağlıyor.bir diğer kullanımı ise uzun ceketlerle sağlanıyor.Özellikle son bir iki sezondur neredeyse her marka ve tasarımcı koleksiyonunda yer alan hafif veya tok kumaşlardan, dizlere veya ayak bileğine kadar uzanan ceketler, oldukça cool görünüyor. Bu tür ceketleri Zara, Mango, H&M gibi markaların yanı sıra Armine, Kayra, Mimya, Touche, Tekbir, Berr-In gibi mağazalarda da bulabilirsiniz.