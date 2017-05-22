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Ceket Havası

Ceket Havası


Havaların ne çok sıcak ne çok soğuk olduğu bu mevsimde, tek kurtarıcınız ceketler olacak şüphesiz.
 

ceket modası
 
Özellikle muhafazakar moda dünyasında tesettürlü kadınların joker parçalarından biri olan ceketler, ince ve terletmeyen kumaşlardan kullanıldığında çok işe yarıyor. Uzayan ceket boyları da muhafazakar kadına daha fazla kombin kolaylığı ve çeşidi sunuyor.
 
ceket moda
BATİK 189.99 TL
 
Günlük stile uygun spor ceketlerin yanı sıra özel davetlerde kullanabileceğiniz payetli bir ceketle şıklığı yakalamanız mümkün. Siyah şık bir kalem eteğin üstüne, gri payetli ve kalça hizasında biten bir ceketle özel gece ve davetlerin dikkat çeken isimlerinden olabilirsiniz. Ya da elbiselerinizin üzerine kısa ve şık detaylarla hareketlendirilmiş ceketler, yine muhafazakar modadaki şıklık anahtarlarından biri olarak kullanılıyor...
 
Mimya-
 
MANGO359.99
MANGO 359.99 TL
 
Günlük tarzda da yine spor eteklerin üzerine kısa kot ceketlerin yanı sıra oversize dediğimiz hafif bol kesim ceketlerin kullanılması hoş bir stil sağlıyor. Tesettür modasındaki bir diğer kullanımı ise uzun ceketlerle sağlanıyor.
 
Miss Dalida
 
ZARA 299.95 TL
ZARA 299.95 TL
 
Özellikle son bir iki sezondur neredeyse her marka ve tasarımcı koleksiyonunda yer alan hafif veya tok kumaşlardan, dizlere veya ayak bileğine kadar uzanan ceketler, oldukça cool görünüyor. Bu tür ceketleri Zara, Mango, H&M gibi markaların yanı sıra Armine, Kayra, Mimya, Touche, Tekbir, Berr-In gibi mağazalarda da bulabilirsiniz.
 
ipekyol 399TL
İpekyol 399 TL
 
NG STYLE 469 TL
NG STYLE 469 TL
 
machka1350TL
Machka 1350 TL
 
_hardal_ceket_199,95TL
Marks and spencer 199,95 TL


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