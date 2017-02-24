Çeyizlerin Olmazsa Olmazı, Hanımların En Büyük Yardımcısı Aura Cleanmax

Çeyiz alışverişinde bazı ihtiyaçların muadili bulunur önem sırası da evin hanımının kullanma sıklığına göre değişir. Ama tüm evlerde olmazsa olmaz konu temizliktir. Listedeki her şey bütçeye, ihtiyaca göre değişir ya da ertelenebilir ama temizlik ve hijyen konusu ertelenmez.



Tek Cihaz, 6 Farklı Fayda, Maksimum Hijyen

Ev temizliği hanımlar için yorucu bir konudur. Evi süpürmek ve silmekle de bitmez. Halılar, perdeler, yataklar, yorganlar, yastıklar… Peki bunun için nasıl bir ürün satın almalısınız? Aldığınız ürünün ne gibi özellikleri olmalı? Sıradan bir elektrikli süpürge alıp sadece yerleri süpürmek mi yoksa temizlik robotu alıp evin ihtiyacı olan a’dan z’ye tüm temizliği tek cihazla yapmak mı?



Aura Cleanmax Temizlik Robotu, 25 yıldır tüm hanımların temizlikle ilgili beklentilerini üst seviyede karşılıyor. İyonizer, parfümleme, vakumlama, elektrikli süpürge, derin temizleme, halı yıkama özellikleri sayesinde evlerde temizlik ve hijyen sağlıyor. Avrupa'da “En iyi tasarım” ödülüne sahip Aura Cleanmax, tasarımıyla da beğeni topluyor.



Jet-Motor Sistemi ile Yüksek Çekim Gücü

Toz torbasız olma özelliği ile % 99.99 oranında tozu tutan sulu filtrasyon sistemine sahip Aura Cleanmax, dünya da sadece birkaç markanın kullandığı jet-motor sistemi, düşük enerji sarfiyatı ile yüksek çekim gücü gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Aura Cleanmax’ta 950 Watt motor gücü ile çalışan, fırçalı merdaneye sahip özel derin temizleme aparatı, koltuk ve halıların içinde bulunan toz ve bakterileri temizleyerek evin her köşesinin hijyenik olmasını sağlıyor.



Ne kadar temiz olursa olsun her evde bulunan ev tozu akarlarının en yoğun olarak üredikleri yerler yatak, yastık, yorgan, halı, kumaş kaplı mobilyalardır.Klasik süpürgelerle ev akarlarını yok etmek mümkün değilken Aura Cleanmax yuvalarını yok ederek tekrar çoğalmalarının önüne geçiyor. Derin temizleyici özelliğiyle yatak, yorgan, yastıklar ve koltukları derinlemesine temizliyor, astıma neden olan bakteri, toz ve ev akarlarını kirli suya hapsederek astım hastaları için etkin çözüm sağlıyor. Ekstra masraf çıkarmadan, kurumasını beklemek için zaman kaybettirmeden tüm aileniz için sağlıklı yaşam alanları sunuyor.Aura Cleanmax’ın kompresör fonksiyonu sayesinde de; hassas yüzeylerin tozunu üfleterek temizlemek veya tıkanan lavabo ve hortumları kolayca açmak mümkün oluyor. Kokulu aspiratör; balık, ızgara vs. yaparken evdeki kötü kokuları alıp, yerine ferah ve istenen herhangi bir kokuyu verebiliyor.Evinde evcil hayvan besleyenlerin de beklentilerinin üstünde temizlik yapan Aura Cleanmax, tüy, döküntü gibi gözle görülen ya da görülmeyen tüm hayvansal atıkları da suya hapsediyor, küçük dostlarla keyifli zamanları size bırakıyor. Detaylı bilgil için www.cleanmax.com.tr/