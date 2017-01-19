  1. Anasayfa
  2. Chanel 2017 İlkbahar/Yaz Haute Couture Koleksiyonu
Chanel 2017 İlkbahar/Yaz Haute Couture Koleksiyonu

Chanel 2017 İlkbahar/Yaz Haute Couture Koleksiyonu

Paris Haute Couture Moda Haftası kapsamında Chanel, Maison Margiela, Vetements gibi dünyaca ünlü markaların 2017 İlkbahar Yaz couture modelleri meraklılarına sunuldu.

Chanel ise yeni haute couture koleksiyonunu sergilemek için bu kez Grand Palais’ı kullandı. Coco Chanel’in atölyesinde bulunan ve aynalarla kaplı merdiveninden esinlenilerek hem koleksiyon hem de podyum tasarlanmış.
 

chanel 2017

Dâhiyane fikirleri ve tasarımlarıyla bilinen Karl Lagerfeld, 2017 ilkbahar/Yaz koleksiyonunda bu kez; pastel tonlar, uçuşan detaylar ve her parçada orantılı bir şekilde ışıltılı parçalar kullanmış.
 
chanel 2017

 
Chanel’in kreatif direktörlüğünü yaptığı her koleksiyon için podyumu şekilden şekilde sokan Karl Lagerfeld, bu şovda ise ekoloji ve sürdürülebilir yaşama dikkat çekiyor. Lagerfeld en son 2010’da, podyuma kondurduğu dev bir buzdağı ile küresel ısınmanın altını çizmişti. 
 
chanel 2017

Lagerfeld yeni koleksiyondaki siluetleri, İsviçreli sanatçı Alberto Giacometti, “Spoon Woman” (Kaşık Kadın) heykelinden esinlenerek yapmış. Koleksiyonun tamamına bakıldığında ise verilen tek bir mesaj var; döpiyesler bu yıl tekrar aramızda olacak…
 
chanel 2017
 
chanel 2017
 
chanel 2017

 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.