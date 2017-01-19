Chanel 2017 İlkbahar/Yaz Haute Couture Koleksiyonu
Paris Haute Couture Moda Haftası kapsamında Chanel, Maison Margiela, Vetements gibi dünyaca ünlü markaların 2017 İlkbahar Yaz couture modelleri meraklılarına sunuldu.
Chanel ise yeni haute couture koleksiyonunu sergilemek için bu kez Grand Palais’ı kullandı. Coco Chanel’in atölyesinde bulunan ve aynalarla kaplı merdiveninden esinlenilerek hem koleksiyon hem de podyum tasarlanmış.
Dâhiyane fikirleri ve tasarımlarıyla bilinen Karl Lagerfeld, 2017 ilkbahar/Yaz koleksiyonunda bu kez; pastel tonlar, uçuşan detaylar ve her parçada orantılı bir şekilde ışıltılı parçalar kullanmış.
Chanel’in kreatif direktörlüğünü yaptığı her koleksiyon için podyumu şekilden şekilde sokan Karl Lagerfeld, bu şovda ise ekoloji ve sürdürülebilir yaşama dikkat çekiyor. Lagerfeld en son 2010’da, podyuma kondurduğu dev bir buzdağı ile küresel ısınmanın altını çizmişti.
Lagerfeld yeni koleksiyondaki siluetleri, İsviçreli sanatçı Alberto Giacometti, “Spoon Woman” (Kaşık Kadın) heykelinden esinlenerek yapmış. Koleksiyonun tamamına bakıldığında ise verilen tek bir mesaj var; döpiyesler bu yıl tekrar aramızda olacak…
Chanel ise yeni haute couture koleksiyonunu sergilemek için bu kez Grand Palais’ı kullandı. Coco Chanel’in atölyesinde bulunan ve aynalarla kaplı merdiveninden esinlenilerek hem koleksiyon hem de podyum tasarlanmış.
Dâhiyane fikirleri ve tasarımlarıyla bilinen Karl Lagerfeld, 2017 ilkbahar/Yaz koleksiyonunda bu kez; pastel tonlar, uçuşan detaylar ve her parçada orantılı bir şekilde ışıltılı parçalar kullanmış.
Chanel’in kreatif direktörlüğünü yaptığı her koleksiyon için podyumu şekilden şekilde sokan Karl Lagerfeld, bu şovda ise ekoloji ve sürdürülebilir yaşama dikkat çekiyor. Lagerfeld en son 2010’da, podyuma kondurduğu dev bir buzdağı ile küresel ısınmanın altını çizmişti.
Lagerfeld yeni koleksiyondaki siluetleri, İsviçreli sanatçı Alberto Giacometti, “Spoon Woman” (Kaşık Kadın) heykelinden esinlenerek yapmış. Koleksiyonun tamamına bakıldığında ise verilen tek bir mesaj var; döpiyesler bu yıl tekrar aramızda olacak…
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