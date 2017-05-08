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Chanel Cruise İle Antik Yunan’a Yolculuk

Chanel Cruise İle Antik Yunan’a Yolculuk

Merakla beklenen Chanel Cruise 2017/18 defilesi Paris Grand Palais'te geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Her defilesini şova çeviren ve günlerce konuşulmasına sebep olacak hikayeler oluşturan Karl Lagerfald, bu sefer temasını Antik Yunan olarak belirlemiş. Temasını destekleyen Parthenon ve Poseidon tapınaklarını andıran sütunlar ile de bu Antik Yunan havası devam ettirilmiş.
 
Şova davetiyesi ile başlayan Chanel, gri ve beyaz renklerdeki davetiyesinin kapağına Venüs'ün Grek-Roma türü bir heykel kondurmuş. "Antik Çağın Modernliği" ismini taşıyan 2017/2018 Chanel Cruise defilesinde yüksek sütunlar, zeytin ağaçları, adaların görünümü ve arkeologlar için iskele bile bulunurken; koleksiyona ise uzun helenistik elbiseler ve bu tarzda Antik Yunan esintileri taşıyan parçalar hakimdi.
 

Chanel Cruise 2018 defilesinden en dikkat çeken görüntüler için TIKLAYIN!


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