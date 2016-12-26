Chanel’de Gabrielle Zamanı!

Her defilesinde ve kampanyasında olduğu gibi Gabrielle için de yine birbirinden ünlü isimler bir araya geliyor. Kreatif Direktör Karl Lagerfeld öncülüğünde seçilen 4 ünlü isim ise; Kristen Stewart, Caroline de Maigret, Pharrell Williams ve Cara Delevingne.



Chanel’in daha önce 2017 İlkbahar/Yaz defilesinde gözler önüne serdiği “Gabrielle” kampanyasının fotoğraflarını, bizzat Lagerfeld tarafından çekileceği açıklandı. Ayrıca kampanyayı 2017 Nisan ayında ancak görebileceğiz.



Chanel çantalarınn klasik şıklığının korunduğu bu çantalar ile Karl Lagerfeld, hem Chanel’in farkını hem de kendine has çizgisini ortaya koyuyor. Ayarlanabilir kayışı, deri, altın ve gümüş metalden dokunmuş çift zincir detayıyla birleşen Gabrielle çanta; çeşitli şekillerde kullanım özelliği ile de dikkatleri çekiyor...

