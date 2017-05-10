Chia Tohumu İle Sağlıklı Tatlılar



Salvia Hispanica olarak adlandırılan, nane ailesinden bir bitkinin tohumu olan Chia tohumu, eski zamanlardan itibaren önemli besin kaynaklarından sayılıyor. Şimdilerde ise chia tohumu ile bildiğimiz her tarif ezber bozuyor.

Düşük kalorisi ile diyet yapanların tercih ettiği, sağlıklı ve tok tutan yapısı sayesinde sağlıklı beslenenlerin öğünlerinden eksik etmediği chia tohumunu sizin karşınıza en güzel haliyle çıkarmak istedik. İşte chia tohumu ile yapılacak iki harika puding tarifi:



Kırmızı Meyveli Chia Puding Tarifi

Kırmızı meyvelerin lezzetini bu tarifte chia tohumunun sağlıklı yapısı ile birleştirip hem masum hem de faydalı bir tarif ortaya çıkaracağız.



1,5 su bardağı süt1 yemek kaşığı pudra şekeri ya da bal1 tatlı kaşığı vanilya1/4 su bardağı chia tohumu2 su bardağı çilek2 su bardağı yaban mersini2 su bardağı ahududuÖncelikle süt, şeker ve vanilyayı iyice karıştırarak işe başlamalısınız. Sonrasında içerisine minik minik doğradığınız orman meyvelerini ve chia tohumunu ekleyip 1 gece buzdolabında bekletmeli ve o şekilde servis yapmalısınız.Kakao tatlılarda olmazsa olmazlarımızdan birisidir. İçine girdiği her şeye lezzet veren kakao bu tarifte chia tohumu ile birleşerek bizlere farklı bir lezzet sunacaktır.1/2 yemek kaşığı kakao2 yemek kaşığı bal1 su bardağı süt1 tatlı kaşığı vanilya5,5 yemek kaşığı chia tohumuChia tohumu haricindeki tüm malzemeleri blendera koyup bir süre karıştırın. Hazırladığınız karışıma chia tohumunu ekleyin ve bir gece buzdolabında bekletin.