Chia Tohumu İle Sağlıklı Tatlılar
Chia tohumu, sağlıklı beslenme tutkunlarının son dönemlerde en çok tercih ettiği besinlerden.
Malzemeler:
1,5 su bardağı süt
1 yemek kaşığı pudra şekeri ya da bal
1 tatlı kaşığı vanilya
1/4 su bardağı chia tohumu
2 su bardağı çilek
2 su bardağı yaban mersini
2 su bardağı ahududu
Yapılışı:
Öncelikle süt, şeker ve vanilyayı iyice karıştırarak işe başlamalısınız. Sonrasında içerisine minik minik doğradığınız orman meyvelerini ve chia tohumunu ekleyip 1 gece buzdolabında bekletmeli ve o şekilde servis yapmalısınız.
Kakaolu Chia Puding Tarifi
Kakao tatlılarda olmazsa olmazlarımızdan birisidir. İçine girdiği her şeye lezzet veren kakao bu tarifte chia tohumu ile birleşerek bizlere farklı bir lezzet sunacaktır.
Malzemeler:
1/2 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı bal
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı vanilya
5,5 yemek kaşığı chia tohumu
Yapılışı:
Chia tohumu haricindeki tüm malzemeleri blendera koyup bir süre karıştırın. Hazırladığınız karışıma chia tohumunu ekleyin ve bir gece buzdolabında bekletin.
Salvia Hispanica olarak adlandırılan, nane ailesinden bir bitkinin tohumu olan Chia tohumu, eski zamanlardan itibaren önemli besin kaynaklarından sayılıyor. Şimdilerde ise chia tohumu ile bildiğimiz her tarif ezber bozuyor.
Düşük kalorisi ile diyet yapanların tercih ettiği, sağlıklı ve tok tutan yapısı sayesinde sağlıklı beslenenlerin öğünlerinden eksik etmediği chia tohumunu sizin karşınıza en güzel haliyle çıkarmak istedik. İşte chia tohumu ile yapılacak iki harika puding tarifi:
Kırmızı Meyveli Chia Puding Tarifi
Kırmızı meyvelerin lezzetini bu tarifte chia tohumunun sağlıklı yapısı ile birleştirip hem masum hem de faydalı bir tarif ortaya çıkaracağız.
Malzemeler:
1,5 su bardağı süt
1 yemek kaşığı pudra şekeri ya da bal
1 tatlı kaşığı vanilya
1/4 su bardağı chia tohumu
2 su bardağı çilek
2 su bardağı yaban mersini
2 su bardağı ahududu
Yapılışı:
Öncelikle süt, şeker ve vanilyayı iyice karıştırarak işe başlamalısınız. Sonrasında içerisine minik minik doğradığınız orman meyvelerini ve chia tohumunu ekleyip 1 gece buzdolabında bekletmeli ve o şekilde servis yapmalısınız.
Kakaolu Chia Puding Tarifi
Kakao tatlılarda olmazsa olmazlarımızdan birisidir. İçine girdiği her şeye lezzet veren kakao bu tarifte chia tohumu ile birleşerek bizlere farklı bir lezzet sunacaktır.
Malzemeler:
1/2 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı bal
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı vanilya
5,5 yemek kaşığı chia tohumu
Yapılışı:
Chia tohumu haricindeki tüm malzemeleri blendera koyup bir süre karıştırın. Hazırladığınız karışıma chia tohumunu ekleyin ve bir gece buzdolabında bekletin.
Benzer Haberler
Denediniz mi: Lebeniye ÇorbasıFarklı kültürlerin damak zevklerine, lezzetlerine kapılarını aç..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.