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Chialı Puding Tarifi

Chialı Puding Tarifi

Özellikle son yıllarda bazı besinlerin ve tohumların popülerliği arttı, bunlara karşı bir farkındalık oluşmaya başladı.

Tüm dünyada sağlık bilinci ile tüketilmeye başlanan bu gıdaların, artık ülkemizde de bulunduğu, tüketildiği görülüyor. Chia da bu besinlerin en önemlilerinden biri. Bunu salatanıza, yoğurdunuza ekleyip tüketebileceğiniz gibi sıvıyla karıştırıldığı zaman jöle haline gelebilmesi sayesinde de pudinglerde kullanabilirsiniz.
 
Sıvı ile bir araya geldiğinde şiştiği için, 3 yemek kaşığı chia tohumu ile bir su bardağı dolusu bir puding yapabilirsiniz. Unutmayın, 100 gram chia tohumu, 490 kalori!

Vanilyalı Chia Puding

Malzemeler:

- 3 yemek kaşığı chia tohumu
- 3/4 bardak badem sütü ( veya hangi sütü tercih ediyorsanız)
- 1 çay kaşığı vanilya
- 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

Sütü, vanilya ve balı küçük bir kabın içinde karıştırın. Chia tohumunu da ekleyerek bütün malzemeleri tekrar karıştırın.
Elde ettiğiniz karışımı buzdolabında ortalama 2-3 saat beklettikten sonra, dilediğiniz gibi süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Çikolatalı Chia Puding

Malzemeler:

- 3 yemek kaşığı chia tohumu
- 3/4 bardak badem sütü ( veya hangi sütü tercih ediyorsanız )
- 1 ya da 2 yemek kaşığı kakao
- 1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

Sütü, kakaoyu ve balı birlikte karıştırın. Üzerine chia tohumunu da ekleyerek bütün malzemeleri  tekrar karıştırın.
Elde ettiğiniz karışımı buzdolabında yaklaşık 2-3 saat kadar beklettikten sonra, dilediğiniz gibi süsleyerek servis yapabilirsiniz.
 

AFİYET OLSUN!


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