Çiçek Açtık!

Muhafazakar moda dünyasını da etkisi altına alan çiçek desenleri, tepeden tırnağa her parçada farklı formlarda karşımıza çıkıyor. Tesettürlü kadınların ve muhafazakar modaya yönelik tasarımlar yapan markaların da kayıtsız kalamadığı bu trendde, unutmamanız gereken birkaç nokta var...



Beymen Club



HM 39.90 TL



Love my body 349.90 TL

Desa

ARMİNE 149.90 TL

İPEKYOL 659 TL

Lion Diamond

Michael Kors Muslima Wear

ZARA 359.95 TL

ZARA 119.95 TL Marks and spencer 249.95 TL









Çeşit çeşit rengarenk çiçekli parçalardan seçiminizi yaparken, kombininizde birden fazla çiçekli parçayı bir arada kullanmamaya özen göstermelisiniz. Aksi halde kombininiz büyük bir karmaşa haline dönüşebilir. Kilo problemi yaşayan kadınların büyük çiçekli desenlere yönelmemesinde de fayda var.dünyasının en tatlı ve enerji veren trendlerinden çiçek desenleri ile bir stil oluşturmak istediğinizde, renk detayına da dikkat etmek gerek. Desenin renkleri ile kombininizde onu buluşturacağınız parçaların renkleri, birbirini tamamlamalı.Mango, Zara, H&M gibi markalarda sıklıkla çiçek desenleri parçalar bulabileceğiniz gibiçoğunlukla tercih ettiği veyer edinmiş markalardan; Kayra, Armine, Gönül Kolat, eşarpta Vakko gibi yerlerden de bu trendin takipçisi olabilirsiniz...