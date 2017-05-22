Çiçek Açtık!
Baharla beraber gelen güzel hava ile yaklaşan yaza özel yeni sezon koleksiyonlar da çiçek açtı.
Muhafazakar moda dünyasını da etkisi altına alan çiçek desenleri, tepeden tırnağa her parçada farklı formlarda karşımıza çıkıyor. Tesettürlü kadınların ve muhafazakar modaya yönelik tasarımlar yapan markaların da kayıtsız kalamadığı bu trendde, unutmamanız gereken birkaç nokta var...
Mango, Zara, H&M gibi markalarda sıklıkla çiçek desenleri parçalar bulabileceğiniz gibi tesettürlü kadınların çoğunlukla tercih ettiği ve muhafazakar moda dünyasında yer edinmiş markalardan; Kayra, Armine, Gönül Kolat, eşarpta Vakko gibi yerlerden de bu trendin takipçisi olabilirsiniz...
Muhafazakar moda dünyasını da etkisi altına alan çiçek desenleri, tepeden tırnağa her parçada farklı formlarda karşımıza çıkıyor. Tesettürlü kadınların ve muhafazakar modaya yönelik tasarımlar yapan markaların da kayıtsız kalamadığı bu trendde, unutmamanız gereken birkaç nokta var...
Beymen ClubÇeşit çeşit rengarenk çiçekli parçalardan seçiminizi yaparken, kombininizde birden fazla çiçekli parçayı bir arada kullanmamaya özen göstermelisiniz. Aksi halde kombininiz büyük bir karmaşa haline dönüşebilir. Kilo problemi yaşayan kadınların büyük çiçekli desenlere yönelmemesinde de fayda var. Moda dünyasının en tatlı ve enerji veren trendlerinden çiçek desenleri ile bir stil oluşturmak istediğinizde, renk detayına da dikkat etmek gerek. Desenin renkleri ile kombininizde onu buluşturacağınız parçaların renkleri, birbirini tamamlamalı.
HM 39.90 TL
Mango, Zara, H&M gibi markalarda sıklıkla çiçek desenleri parçalar bulabileceğiniz gibi tesettürlü kadınların çoğunlukla tercih ettiği ve muhafazakar moda dünyasında yer edinmiş markalardan; Kayra, Armine, Gönül Kolat, eşarpta Vakko gibi yerlerden de bu trendin takipçisi olabilirsiniz...
Love my body 349.90 TL
ZARA 119.95 TL
Desa
ARMİNE 149.90 TL
İPEKYOL 659 TL
Lion Diamond
Michael Kors
Muslima Wear
ZARA 359.95 TL
ZARA 119.95 TL
Marks and spencer 249.95 TL
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