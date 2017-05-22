  1. Anasayfa
  2. Çiçek Açtık!
Çiçek Açtık!

Çiçek Açtık!

Baharla beraber gelen güzel hava ile yaklaşan yaza özel yeni sezon koleksiyonlar da çiçek açtı.

Muhafazakar moda dünyasını da etkisi altına alan çiçek desenleri, tepeden tırnağa her parçada farklı formlarda karşımıza çıkıyor. Tesettürlü kadınların ve muhafazakar modaya yönelik tasarımlar yapan markaların da kayıtsız kalamadığı bu trendde, unutmamanız gereken birkaç nokta var...
 

Beymen Club
Beymen Club
 
Çeşit çeşit rengarenk çiçekli parçalardan seçiminizi yaparken, kombininizde birden fazla çiçekli parçayı bir arada kullanmamaya özen göstermelisiniz. Aksi halde kombininiz büyük bir karmaşa haline dönüşebilir. Kilo problemi yaşayan kadınların büyük çiçekli desenlere yönelmemesinde de fayda var. Moda dünyasının en tatlı ve enerji veren trendlerinden çiçek desenleri ile bir stil oluşturmak istediğinizde, renk detayına da dikkat etmek gerek. Desenin renkleri ile kombininizde onu buluşturacağınız parçaların renkleri, birbirini tamamlamalı.
 
hm 39.90
HM 39.90 TL
 
FLO 59,99 TL
 
Mango, Zara, H&M gibi markalarda sıklıkla çiçek desenleri parçalar bulabileceğiniz gibi tesettürlü kadınların çoğunlukla tercih ettiği ve muhafazakar moda dünyasında yer edinmiş markalardan; Kayra, Armine, Gönül Kolat, eşarpta Vakko gibi yerlerden de bu trendin takipçisi olabilirsiniz...
 
ADL
Love my body 349.90 TL
 
Desa
Desa
 
ARMİNE 149.90 TL
ARMİNE 149.90 TL
 
İPEKYOL659TL
İPEKYOL 659 TL
 
Lion_Diamond_
Lion Diamond 
 
Michael_Kors
Michael Kors
Muslima Wear
Muslima Wear
 
ZARA 359.95 TL
ZARA 359.95 TL
ZARA 119.95 T

ZARA 119.95 TL
Marks_and_spencer 249.95 TL
Marks and spencer 249.95 TL



 
 
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...muhafazakar moda, saglik, kadin, dekorasyon, bebek, tatil, güzellik ve giyim

Yasam & Stil

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.