Çiçek Gibi!
Bayrama yakışır çiçek gibi bir kombin önerisi daha sizlerle...
Sezonun en popüler trendlerinden floral desenini şık bir cekette kullanıp, pantolonla birlikte hem rahat hem de şık bir kombin oluşturabilirsiniz. Floral desende bulunan canlı renkten bir ayakkabı ya da çanta kullanarak dinamik bir görüntü de sağlanabilir. Aksesuar ve gözlük kullanmayı ise asla es geçmemeli...
Sezonun en popüler trendlerinden floral desenini şık bir cekette kullanıp, pantolonla birlikte hem rahat hem de şık bir kombin oluşturabilirsiniz. Floral desende bulunan canlı renkten bir ayakkabı ya da çanta kullanarak dinamik bir görüntü de sağlanabilir. Aksesuar ve gözlük kullanmayı ise asla es geçmemeli...
GUSTO
MACHKA
Anya Hindmarch
Dior
AKER
ATELİER PETİTES PİERRES
MAX MARA
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