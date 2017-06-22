Çiçek Gibi!

Sezonun en popüler trendlerinden floral desenini şık bir cekette kullanıp, pantolonla birlikte hem rahat hem de şık bir kombin oluşturabilirsiniz. Floral desende bulunan canlı renkten bir ayakkabı ya da çanta kullanarak dinamik bir görüntü de sağlanabilir. Aksesuar ve gözlük kullanmayı ise asla es geçmemeli...



GUSTO

MACHKA

Anya Hindmarch Dior

AKER

ATELİER PETİTES PİERRES

MAX MARA