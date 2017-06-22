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Çiçek Gibi!

Çiçek Gibi!

Bayrama yakışır çiçek gibi bir kombin önerisi daha sizlerle...

Sezonun en popüler trendlerinden floral desenini şık bir cekette kullanıp, pantolonla birlikte hem rahat hem de şık bir kombin oluşturabilirsiniz. Floral desende bulunan canlı renkten bir ayakkabı ya da çanta kullanarak dinamik bir görüntü de sağlanabilir. Aksesuar ve gözlük kullanmayı ise asla es geçmemeli...
 

gusto
GUSTO
 
MACHKA
MACHKA
 
Anya Hindmarch_BEYMEN
Anya Hindmarch
Dior
Dior
 
AKER
AKER
 
ATELİER PETİTES PİERRES
ATELİER PETİTES PİERRES
 
MAX MARA
MAX MARA


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