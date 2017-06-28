Çiçekli Elbiseler Altın Çağında!
Sezonun en dikkat çekici trendlerinden biri de şüphesiz çiçek-floral desenler oldu.
Kıyafetten aksesuara, ayakkabıdan çantaya kadar her bir parçada kendisini gösteren çiçek deseni, elbiselerde ise zirve yaptı. Özellikle havaların aşırı sıcak olması tesettürlü kadınları, sıcağı en az hissedebilecekleri elbiselere yöneltti. Bu elbiseler içinde en dikkat çekici olanlar, şüphesiz çiçek desenli elbiselerdi.
DÜNYA DEVLERİNDE BAŞLAYAN TREND
Hemen hemen her tasarımcı ve markanın koleksiyonunda yer verdiği çiçekli elbiseler, yazın pozitif havasını ve yüksek enerjisini en iyi şekilde yansıtıyor. Pastel veya capcanlı renklerde göreceğiniz çiçekli elbiseler, şimdilerde muhafazakar moda dünyasında romantik bir hava estiriyor.
Geçtiğimiz sezondan beri dünyaca ünlü moda devlerinin koleksiyonlarında da kendine yer bulan çiçekli elbiseler; Gucci, Tory Burch, Dolce&Gabbana gibi isimlerde trend haline gelip zirveye ulaştı.
NASIL KOMBİNLEMELİ?
Çiçek bahçesindeymişçesine ferah ve şık olmak isteyen kadınların elbette bu parçayı kombinlerden dikkat etmesi gereken noktalar var…
Çiçekli elbise zaten başlı başına star. Bununla yarışacak tamamlayıcı parçalardan uzak durmanızda fayda var. Düz, desensiz şal veya eşarplar ilk başvurmanız gerekenlerden. Bunun yanında elbisenin havasına hava katacak sandalet veya sezonun bir diğer modası terlikler, küçük çanta ve aksesuarlar da size bu konuda yardımcı olacaktır...
Kıyafetten aksesuara, ayakkabıdan çantaya kadar her bir parçada kendisini gösteren çiçek deseni, elbiselerde ise zirve yaptı. Özellikle havaların aşırı sıcak olması tesettürlü kadınları, sıcağı en az hissedebilecekleri elbiselere yöneltti. Bu elbiseler içinde en dikkat çekici olanlar, şüphesiz çiçek desenli elbiselerdi.
ACADEMIA
DÜNYA DEVLERİNDE BAŞLAYAN TREND
Hemen hemen her tasarımcı ve markanın koleksiyonunda yer verdiği çiçekli elbiseler, yazın pozitif havasını ve yüksek enerjisini en iyi şekilde yansıtıyor. Pastel veya capcanlı renklerde göreceğiniz çiçekli elbiseler, şimdilerde muhafazakar moda dünyasında romantik bir hava estiriyor.
Geçtiğimiz sezondan beri dünyaca ünlü moda devlerinin koleksiyonlarında da kendine yer bulan çiçekli elbiseler; Gucci, Tory Burch, Dolce&Gabbana gibi isimlerde trend haline gelip zirveye ulaştı.
Dolce&Gabbana
NASIL KOMBİNLEMELİ?
Çiçek bahçesindeymişçesine ferah ve şık olmak isteyen kadınların elbette bu parçayı kombinlerden dikkat etmesi gereken noktalar var…
Koton
Çiçekli elbise zaten başlı başına star. Bununla yarışacak tamamlayıcı parçalardan uzak durmanızda fayda var. Düz, desensiz şal veya eşarplar ilk başvurmanız gerekenlerden. Bunun yanında elbisenin havasına hava katacak sandalet veya sezonun bir diğer modası terlikler, küçük çanta ve aksesuarlar da size bu konuda yardımcı olacaktır...
NG Style
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