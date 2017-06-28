Çiçekli Elbiseler Altın Çağında!

Kıyafetten aksesuara, ayakkabıdan çantaya kadar her bir parçada kendisini gösteren çiçek deseni, elbiselerde ise zirve yaptı. Özellikle havaların aşırı sıcak olması tesettürlü kadınları, sıcağı en az hissedebilecekleri elbiselere yöneltti. Bu elbiseler içinde en dikkat çekici olanlar, şüphesiz çiçek desenli elbiselerdi.



ACADEMIA

Dolce&Gabbana

Koton

NG Style

Hemen hemen her tasarımcı ve markanın koleksiyonunda yer verdiği çiçekli elbiseler, yazın pozitif havasını ve yüksek enerjisini en iyi şekilde yansıtıyor. Pastel veya capcanlı renklerde göreceğiniz çiçekli elbiseler, şimdilerderomantik bir hava estiriyor.Geçtiğimiz sezondan beri dünyaca ünlü moda devlerinin koleksiyonlarında da kendine yer bulan çiçekli elbiseler; Gucci, Tory Burch, Dolce&Gabbana gibi isimlerde trend haline gelip zirveye ulaştı.Çiçek bahçesindeymişçesine ferah ve şık olmak isteyen kadınların elbette bu parçayı kombinlerden dikkat etmesi gereken noktalar var…Çiçekli elbise zaten başlı başına star. Bununla yarışacak tamamlayıcı parçalardan uzak durmanızda fayda var. Düz, desensizveyalar ilk başvurmanız gerekenlerden. Bunun yanında elbisenin havasına hava katacak sandalet veya sezonun bir diğer modası terlikler, küçük çanta ve aksesuarlar da size bu konuda yardımcı olacaktır...