Cici Kızdan Stil Sahibi Bir Kadına: KATIE HOLMES



Günümüzde medya, kendine has giyim ve aksesuar stili çok beğenilen Holmes’u yakından takip ediyor. Rol aldığı birkaç önemsiz sayılabilecek filmin galasında -90’lı yıllardı- bu güzelliğin belirgin bir tarzla bütünleştiğini hiç görmemiştik. 2000’lere geldiğimizde, 2005 yılının bahar aylarında dünya medyası bomba gibi bir haberle çalkalandı. Tom Cruise Oprah Winfrey’nin şovunda hoplayıp zıplıyor, Katie Holmes için olan aşkını haykırıyordu. Aşırılılığıyla biraz eğreti gelen bu yeni aşk hakkında, o gün bugündür görmediğimiz fotoğraf, okumadığımız haber kalmadı aslında. Katie’nin zayıflaması, ikilinin galalarda sergiledikleri aşk sarhoşu tavırlar...



Tom Cruise ile evliliklerindenadında, adeta anne-babasının kopyası tatlı bir kızları var şimdi. Bugün gündemde olan ise Katie Holmes’un evrim olarak nitelendirilebilecek değişimi. Bu cici kız imajından sıyrılıp, geleceğin stil ikonu olma yolunda ilerliyor. Katie Holmes mini saçı ve hanım hanımcık kıyafetleriyle hep gözleri üzerinde tutuyor. Hafif makyajı, güler yüzü ve çocuğuna düşkünlüğüyle tanınan Katie'nin saçları, uzun saçlıları bile özendirecek türden. Katie Holmes deyince aklımıza hep babet, kot, şal üçlüsü geliyor, değil mi? Aslında bu üç parça Katie’nin stilindeki demirbaşlar. Babetlerden günlük hayatta asla vazgeçmeyen Katie'nin renk tercihi ise gri, siyah, beyaz, taba ekseninde dönüyor denilebilir.Özel geceler için seçtiği kıyafetlerde ise vintage tarzı ön plana çıkaran seçimleri var. Çanta, ayakkabı ve kıyafet seçimlerinin hepsinin ünlü modacıların koleksiyonlarından itina ile alındığını söylemeye gerek yok! Katie Holmes'ın günlük tarzına en uygun parçalar: Dar kotlar ve kazaklar. Gecelerde ağırlıklı olarak Giorgio Armani’yi tercih eden Holmes, Jason Wu, Escada ve Christian Lacroix gibi markaların cazibesini de kullanıyor. Ayakkabı olarak ayaklarında Roger Vivier’in babetleri veya topukluları, Rene Caovilla sandaletler, çanta olarak ise kolunda Chloé, Hermes gibi çantalar eksik olmuyor. Aksesuar ise en önemli silahı. Artık kimliğinin bir parçası. Büyük çerçeveli güneş gözlükleri ve gür saçlarına bağladığı renkli eşarplar asil duruyor. Kış boyunca boynuna doladığı poşular ve bereler herkes tarafından benimsendi.Uzun ince hırkalar, skinny ve yüksek belli kot pantolonlar, düz ama kalitesi belli olan, lüks kumaşlı tişörtler ise gündelik hayatında en rahat ettiği parçalar gibi görünüyor. Olabildiğine özensiz giyindiği zamanlarda bile ‘Katie Holmes’ tarzı diyebileceğimiz bir aurası var artık. Onun yetiştirdiği şimdiden stil ikonu olan kızı Suri ise gelecekte takip edeceğimiz isimlerden.