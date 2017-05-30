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 “Çığlık” Tablosu Yeniden Yorumlanıyor

 “Çığlık” Tablosu Yeniden Yorumlanıyor

Dünyada hemen hemen herkesin aşina olduğu meşhur “Çığlık” tablosu yeniden yorumlanıyor.

Norveçli ressam Edvard Munch'ın asırlık fırçaları için şimdi dijital dünyada bir yarışma düzenleniyor. Yarışmayı, fırçaları kullanarak yepyeni bir “Çığlık” tablosu çizen şanslı kazanacak.
 
Bu dikkat çekici yarışmayı düzenleyen yazılım firması Adobe, bu fikrin yeni yetişen ressamlara ilham olması için çıktığını belirtiyor. Yarışma için Oslo'daki Munch Müzesi işbirliğiyle Munch'ın orijinal 7 fırçası kopyalanarak Photoshop için kullanılabilir duruma getirildi.
Adobe, böylece Munch’ın dört ayrı versiyonu bulunan “Çığlık” tablosunun beşinci versiyonunun dijital ortamda yapılmasını amaçlıyor.
 
Yarışmayı kazanan yetenek, 5 bin euro ödül alırken aynı zamanda yarışmayı ona kazandıran dijital tablsu da Munch Müzesi'nde sergilenecek.
 
 


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