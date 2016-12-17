Çikolata Aşkıyla!

Daha 1922’lerde İtalya’da gümüş kağıda sarılı aşk mesajlarıyla satılan çikolata ve ona olan aşk, en başından beri el ele ilerliyordu. Peki, neden bu kadar aşığız çikolataya? Bizi bir maşuk gibi nasıl mutlu edebiliyor?



Kahvaltının veya herhangi bir öğünün mutlulukla ilişkisini bilmem ama çikolatanın kesinlikle mutlulukla bir ilişkisi var. Çünkü çikolata içerdiği phenethylamine (PEA) maddesi ile sinir sistemini uyarır, bazı salgıların salınmasını tetikler, ağrıları dindirir ve insanın kendini iyi hissetmesini sağlar. Birçok araştırmada beyindeki serotonin seviyesini artırdığı ve mutluluk hissi verdiği tespit edilmiş. Beynin endorfin salgılamasına neden olduğu için de duygusal bir tatmin yaşatıyor. Belki de mutlulukla olan bu bağı nedeniyle çikolatayı aşkla bağdaştırıyoruz, özel günlerimizde menülerin sultanı oluyor.Çikolatanın etkisi sadece beynimizdeki hormonlarla sınırlı değil, İngiliz gazetesi Daily Mail’de de yayımlanan bir araştırmada; Amerikalı kimyagerler, tam bin 700 gıda maddesinin analizini yapmış ve bu analizin sonucunda; çikolata, ahududu, çilek ve çayın iyi bir ruh hali için çok etkili bir reçete olabileceği bilgisine ulaşmış. Dr. Karina Mayorga’ya göre çikolata, ahududu, çilek, çay ile Omega 3 içeren gıdalar; kişiyi rahatlatıp gevşetiyor. Buna bağlı olarak da kişi kendisini çok daha mutlu ve huzurlu hissediyor. Aynı zamanda bu gıdalar, hafıza ve zihinsel kapasitenin gelişmesinde de çok etkili oluyor. Dr. Mayorga, gıdaların kişilerin ruh halleri üzerinde olumlu etkisi olabileceğini fakat kesinlikle antidepresan ilaçların yerini tutamayacağını söylüyor.Çikolata ve kakaonun çok fazla miktarda polifenol içerdiği de biliniyor. Polifenoller antioksidan özelliğe sahipler; çevre kirliliği, sağlıksız beslenme, alkol ve sigara gibi vücuda zarar veren etkenlere karşı hücre direncini arttırırlar. Son çalışmalar çikolatanın sağlığı koruyan ‘flavonoid’leri de bol miktarda içerdiğini gösteriyor.Alman İnsan Beslenmesi Enstitüsü tarafından yaklaşık 19 bin yetişkinin beslenme alışkanlıklarının incelenmesiyle yapılan araştırmada ise her gün 7.5 gram çikolata yiyenlerin tansiyonunun daha düşük olduğu, bu kişilerde kalp krizi ve felç riskinin %39 daha az olduğu tespit edildi. Yüksek kakao içeriği olan çikolatalar seçildiğinde ve içeriğindeki şekere dikkat edildiğinde, çikolata biz kadınları kesinlikle daha mutlu ediyor!Çikolatanın açken, yani kan şekeri düşmüşken hızla kana karıştığını ve emildiğini, ancak hemen ardından daha fazla acıkma hissettirdiğini unutmayın! Ayrıca çocuklar, diyabeti veya hipoglisemisi olan kişiler, migren hastaları çikolata tüketim miktarına çok dikkat etmeliler. 50-80 gram arasında tüketilen çikolata, yukarıda saydığımız etkileri ortaya çıkarabiliyor, yani miktarı kontrol etmekte yarar var...