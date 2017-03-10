Çikolata, Şekerleme ve Pasta Festivali Harbiye’de Gerçekleşecek

24 - 26 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Çikolata, Şekerleme ve Pasta Festivali Türkiye, İstanbul’un merkezi Harbiye Askeri Müzesi AFP Salonlarında gerçekleşecek. Büyük bir öz veri ile çalışılan Çikolata, Şekerleme ve Pasta Festivali Türkiye, birçok tadı bir arada sunuyor. Çikolata şelaleleri, tamamı eşsiz ve özel tarifler ile hazırlanmış el yapımı butik çikolatalar, üç boyutlu pastalar, şekerlemeler, şekerler, lokumlar, kekler, tartoletler tatlı severleri bekliyor.

Türkiye’nin ilk ve tek çikolata, şekerleme ve pasta festivali olan “Chocolate Show Turkey” festivali için geri sayım başladı. 7’ den 70’e herkesin severek tükettiği çikolata, pasta ve şekerlemeler 24 - 26 Mart 2017 tarihleri arasında Harbiye Askeri Müzesi AFP salonlarında ziyaretçilerini ağırlayacak.

FİO organizasyon ve tanıtım tarafından organize edilen “Chocolate Show Turkey” Türkiye’nin ilk çikolata, şekerleme ve pasta festivali olma özelliğini taşıyor.

Tatlı severler “Chocolate Show Turkey” de buluşuyor

Çikolata barları, kekler, pastalar, dondurmalar, heykeller, rengârenk şekerlemeler ve daha fazlası “Chocolate Show Turkey” de sergilenecek. Meraklılar, uzmanlar tarafından hazırlanan tadım istasyonlarında kısa molalar vererek eşsiz tatların keyfini çıkarma imkanı da bulacak. Festival de sergilenecek ürünler arasında; Çikolata şelaleleri, tamamı eşsiz ve özel tarifler ile hazırlanmış el yapımı butik çikolatalar, üç boyutlu pastalar, şekerlemeler, şekerler, lokumlar, kekler ve tartoletler olacak.

Çikolata, Pasta ve Şekerleme Festivali Ünlü Şefleri Ağırlayacak

Türkiye’nin çikolata ve pasta alanında kendini kanıtlamış ünlü şefler, en iyi tariflerini ve pasta sırlarını ziyaretçilerle paylaşacak. Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takım Şefi ve Gastronomi Derneği Butik Pastacılar Komisyon Başkanı Tuba Geçkil, Çikolata Terbiyecisi Elit Çikolata Ustası Ahmet Çakır, Kralların Pastacısı Kemal Özcan ve World Chocolate Master Türkiye 1’ncisi Serdar Çakır “Chocolate Show Turkey” de sevenleri ile buluşacak. Şefler, çikolata modelleme bilgilerini, en sevilen tarifleri ve pasta yapımı püf noktalarını paylaşacak. Hazırladıkları birbirinden renkli Showlar ile ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacaklar.

Çikolatadan Heykel Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

“Chocolate Show Turkey” kapsamında ziyaretçileri birçok sürpriz bekliyor. 3 gün boyunca ziyaretçiler; şeker hamurundan heykel workshop’u ve sergisi, dünden bugüne çikolata sergisi, çikolatadan heykel sergisi ve çikolata modelleme workshop’una katılarak keyifli bir hafta sonu yaşama fırsatı bulacaklar.

Minik Aşçılar “Chocolate Show Turkey” de Hem Eğlenecek Hem Öğrenecek

Festival kapsamında Deli Pasta Atölye tarafından gerçekleştirilecek olan Kids Clup etkinlikleri minik aşçıları bekliyor. Sayın Chef Özlem Küçükosman, minik misafirlerimize çikolata yapımı konusunda yaklaşık 45 ila 60 dakika arasında sürecek workshoplar sunacak. Çocuklar eğitici ve öğretici mutfak faaliyetleri ile eğlenceli anlar yaşarken, ailelerde çocuklarının bu anlarını keyifle izleme imkanı bulacak. Kişi sayısının sınırlı olduğu bu etkinlik için “Chocolate Show Turkey” adresinden yerinizi önceden ayırtabilirsiniz.