Cilde Bahar Bakımı

Özellikle, yaz güneşi kadar ciddiye alınmadığı zaman, rüzgarın da etkisi ile cilde kalıcı zararlar verebilir.

Cilt sorunlarına tedavi edici yaklaşımlar sunan ve kullananların %99,3’ü tarafından “çok memnun” kalındığı sonucu çıkan Janssen, Nobel Ödülü almış formülü ile çığır açan “Trend Edition Serisin”deki bakım kremleri ile cildinizi baharın etkilerine karşı korurken, yaza hazırlamayı da ihmal etmiyor.



Face Guard SPF 30; içeriğindeki Ectoin maddesi ile hücreleri koruma altına alırken, güneş ışınlarına karşı tam bir kalkan görevi görür. Nemlendirici altına uygulanabilen ve göz çevresine de sürülebilen Face Guard; losyon kıvamı ile hafif bir yapıya sahiptir.



Detox Formula; Avakado peptidi ile hücre içerisinde fazla üretilen proteinin atılmasını sağlarken, maya özü ile de oksitlenmeyi önler ve hyaluronic asit ile nemi cilde hapseder. Hücre hasarını önleyen Detox Formula; yağlı ve karma cilt tiplerinde rahatlıkla kullanılabilir Detox Cream; Detox Formula ile aynı özelliklere sahip; kuru ciltler için yoğun kıvamda geliştirilmiş bir nemlendiricidir.



Özellikle gündüz sürülen Face Guard SPF 30 üzerine, gece de temiz cilde uygulandığında bahar ayları için ideal bir cilt bakım protokolü sunan Trend Edition Detox kürleri ile 20 gün içinde cildinizdeki değişimi gözle görülür bir şekilde fark edebilirsiniz.



Cilt tiplerine göre farklı uygulamalar için üretilen 250’den fazla Janssen ürünü; cildinize en uygun ürünü seçtiğiniz takdirde kısa zamanda gözle görülen sonuçlar yaratırken, etkisini klinik olarak kanıtlamış bir dünya markası olarak da vazgeçemediğiniz ürünleriniz arasında yer alacak.



Janssen Cosmetic ürünlerini yetkili eczane ve seçkin güzellik merkezlerinde bulablilirsiniz.

