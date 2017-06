Cildinize İyi Bakın!

Domates

Domates hepimizin mutfağında her zaman bulunan bir sebzedir. Bu mucizevî yiyecek sadece yemeklerimize lezzet katmakla kalmaz, cildimize de çok iyi gelir. Domates dilimlerini bir hafta boyunca her gün düzenli bir şekilde 15-20 dakika yüzünüzde bekletirseniz, cildiniz yumuşak ve parlak bir görüntüye ulaşacaktır. Eğer kuru bir cildiniz varsa domates ve zeytinyağını birlikte kullanarak hazırlayacağınız maskeyi yüzünüze sürmeniz yeterli olacaktır.



Patates

Hem cilt rengini dengelemesi hem de kırışıklıklara iyi gelmesi açısından patates, cilt bakım rutinlerinde en çok kullanılan sebzelerden birisidir. Çiğ patatesi her gün yüzünüze sürüp 15 dakika kadar beklediğiniz takdirde patatesin cildinize etkisini hissedebileceksiniz.



Limon

Limon, cilt bakımında bilinen en doğal ürünlerden birisidir. Asidik bir yapıda olmasından dolayı hem cilt lekelerinden hem de akne izlerinden kurtulmak için birebir. Eğer problemli bir cildiniz varsa limonu her gün yüzünüze sürerek cildinize ihtiyacı olan ışıltıyı verebilirsiniz.



Aloevera

Aloevera, birçok ünlü markanın ve pahalı ürünlerin içeriğinde bulunan ve cilt bakımlarında en çok kullanılan maddelerden birisidir. Aloevera bitkisinin yapraklarını veya suyunu haftada bir kez yüzünüze sürdüğünüzde cildiniz hem siyah noktalarından ve akne izlerinden kurtulacak, hem de parlak ve sağlıklı bir görüntüye ulaşacaktır.