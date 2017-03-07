Cildinizi Bahara Hazırlayın: Peeling

Bahar ile birlikte cildinizin de yenilenmesini ve canlanmasını mı istiyorsunuz? Öyleyse size formülü söylüyoruz:



Soyun gitsin! Unutmayın; yeni bir cilt yeni bir siz demek.



Peki, soyma işlemini nasıl yapacağız? İşte burada söz hakkı peelinglerin! Hem daha ışıltılı hem de daha pürüzsüz bir ten için peelinglerin gücüne güvenin ve kendinizi o sihirli güce teslim edin!



Yüzyıllardır değişmeyen kuralların başında gelen kusursuz görünümü tamamlayan en önemli şeyin pürüzsüz bir cilt olması meselesi, cildimizdeki sivilce izlerine ve lekelere daha çok odaklanmamıza neden olabilir. Cildinizi yenilemek, üzerindeki ölü ve cansız tabakayı soyup alttaki pürüzsüz tabakaya kavuşmak istiyorsanız peelinglerin etkileyici gücüne güvenmeniz gerekecek.



Peki, peeling işlemi için illa bir cilt bakım merkezine mi gitmeniz gerekiyor? Tabii ki hayır! Kendi banyonuzda da haftanın iki günü yapabileceğiniz bakımlar olan bu peeling uygulamaları maddi olarak da sizi çok yormayacak.



Örneğin evde yapılacak peeling uygulamalarının başında gelen mekanik peeling içerisinde kuvars kumu, öğütülmüş kayısı veya zeytin çekirdekleri, deniz tuzu veya şeker kristallerini barındırıyor. Bu peeling ciltteki doğal soyulmayı artırıyor. Diğer bir uygulama olan enzim peeling ise içerisinde papaya ağacının suyundan elde edilen papain ve ananastan elde edilen bromelain enzimini barındırıyor. Sonuç olarak her iki peeling uygulamasında da ortaya arınmış, daha taze ve pürüzsüz bir cilt ortaya çıkıyor.

