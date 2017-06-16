Cildinizi Doğal Besinler İle Koruyun!
Deniz-kum-güneş ve bol bol açık hava derken bu sarmalda dikkat etmemiz gereken bir nokta var: Güneş ışınları!
Güneşin yararlı olduğu kadar zararlı etkilerinin de gün yüzüne çıktığı son zamanlarda cildimizi korumak için güneş kremi, koruyucu giysiler gibi önlemler alıyoruz. Peki, cildimiz için güneş hasarını önlemeye yardımcı besinleri tüketmeye dikkat ediyor muyuz? İşte cildimizi korumamıza yardımcı olacak besinler listesi…
DOMATES
Güçlü bir antioksidan kaynağı olan domates, aşırı güneş ışınlarının neden olduğu serbest radikallerin temizlenmesinde yardımcı olur.
BADEM
Diyet listelerinde ara öğünlerin olmazsa olmazı olan badem, içerdiği quercetin sayesinde UV hasarına ve kırışıklığa neden olan kolajen kaybına karşı koruyucu görevindedir.
KARPUZ
Yaz mevsiminin vazgeçilmezlerinden birisi olan karpuz, yüksek miktarda likopen içeriği sayesinde aşırı güneşe maruz kalmanın neden olduğu iltihaplanmayı azaltır.
YEŞİL ÇAY
İşte yeşil çayın mucizelerinden birisi daha! UV radyasyonun neden olduğu kanser oluşumunu engelleyen kateşinlerin vücudumuza alınmasını sağlayan yeşil çay, günde bir bardak olacak şekilde tüketilmelidir ve kansere karşı savaş başlamalıdır!
KIRMIZI ÜZÜM
Kırmızı üzüm; içeriğinde bulunan resveratrol sayesinde UV ışınlarına maruz kalmanın neden olduğu zararları en aza indirgediği gibi, cilt kanserine yol açabilecek hücresel hasarı önlemeye de yardımcıdır.
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