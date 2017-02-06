Cildinizi Kandırarak Yenileyin!

Deyim yerindeyse cildi kandırarak tazeleyen bu yöntemle uygulama yapılan bölge kendi kendini tamir ediyor. Medicana Samsun Hastanesi’nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Melek Küçük 5 soruda uygulamaya dair ayrıntıları anlattı.



PRP uygulaması nedir?

PRP, kişiye kendi kanının özel işlemler ile ayrıştırılarak, plateletten veya trombositten zengin plazma kısmının tekrar uygulanması olarak tanımlanır. PRP uygulaması çok uzun yıllardır tıbbın birçok dalında (ortopedi, plastik cerrahi, spor hekimliği) kullanılmaktadır.



PRP nasıl etki eder?

İnsan vücudunda kanda dolaşan eritrosit, lökosit ve trombositler bulunur. Bir hasar veya yara oluştuğunda trombosit ve lökositler bu bölgeye göç ederler ve salgıladıkları büyüme faktörleri ile hızla iyileşme sağlarlar. PRP uygulamasında da vücutta cilt altında hasar varmış gibi tamir mekanizmaları harekete geçirilir.



Uygulama nasıl yapılır?

Kandan ayrıştırılan plateletler plazma içerisinde normal kandaki sayısının (150 bin-450 bin adet/mlt ) oldukça üzerindedir ( bir milyon adet/mlt ). Elde edilen plazma, ince iğneler ile cilt altına, saçlı deriye uygulandığında o bölgede sanki hasar varmış gibi davranarak iyileştirici rol oynar.



Saçlı deriye uygulandığında saç kökleri etrafındaki damarlanmayı arttırır. Saç köküne daha fazla miktarda kan, oksijen ve vitamin taşınmasına olanak sağlarken ve salgıladığı büyüme faktörleri ile kökleri uyararak saç üretim sürecini hızlandırır. Saçlar daha canlı, parlak çıkar, güçsüz ve ince saç telleri kalınlaşır.

Cilde uygulandığında; zaman içerisinde cilt altında oluşan doku kayıplarına bağlı kırışıklık ve çökmelerde iyileşme sağlar. Cilt destek dokusu olan kolajenin yeniden yapılandırılması ile birlikte elastikiyet artar ve sarkmalar düzelir.



Başka hangi bölgelere uygulanır?

Yukarıda saydığımız alanların dışında tüm sorunlu vücut bölgelerine uygulanabilir. Özel bir tabanca ile yapıldığından ağrısı yok denecek kadar azdır. 15-20 dakikalık uygulama süresi sonunda ciltte hafif bir kızarıklık dışında başka bir sorun oluşmaz.



Doğru sonuç için ne sıklıkta uygulanması gerekir?

Çeşitli protokoller olmakla birlikte 2 haftada bir 3 seans olarak önermekteyiz. Sonrasında yılda bir idame –devam şeklindedir. Klinik ortamında uzman hekim tarafından yapılan bir uygulamadır ve sonrası kişi günlük sosyal hayatına geri dönebilir.

