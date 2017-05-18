Cildinizi Yaza Hazırlayın: Mezoterapi

Cildinizdeki cansızlık ve matlığı fark ettikçe canınız sıkılabilir ancak hiç üzülmeyin; çünkü Kışın soğuk etkisi yüzünden yıpranan ve cansızlaşan cildiniz, yaz öncesinde güzel bir bakım ile eskisinden daha da güzel gözükebilir. Peki, cildinizi yaz mevsimine hazırlamanın en pratik ve etkili yolu nedir? Bu sorunun yanıtı tek bir uygulamada gizli: mezoterapi.



Mezoterapi son zamanlarda sıkça duyduğumuz uygulamalardan birisi. Mezoterapinin nasıl uygulandığını kısaca anlatırsak; değişik kimyasal maddelerin orta deri tabakasına çok ince uçlu iğneler ile enjekte edilmesiyle yapılan tedavi şekli şeklinde özetleyebiliriz.



Günümüzde mezoterapi uygulaması; saç dökülmesini önlemede, yüz ve boyunda antiaging amaçlı kırışıklık önleyici olarak ve selülit tedavisinde en sık kullanılan uygulama. Ayrıca içeriğindeki hyalüronik asit, protein ve vitaminler cildiniz için adeta kurtarıcı görevini görür. Bu bileşenler cilt kalitesini artırır, cildin sıkılaşmasını sağlar ve cilde nem verir. Birçok farklı uygulamaları olan mezoterapi uygulamasında ürün seçimi ve seans sayısı hekim tarafından belirlenir.



Tüm sağlıklı erkek ve kadınlar, mezoterapi uygulamasından faydalanabilir. Mezoterapi uygulamasının uzman kişiler tarafından uygulanması gereken bir yöntem olduğu asla unutmayın!

