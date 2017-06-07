Çilekli Güllaç Rüyası



İçerisindeki dövülmüş fındık ve ceviz karışımı da lezzeti had safhaya getiriyor. Şekersiz olması ve bal ile tatlandırılması hem besleyicilik katıyor hem de şekerin zararlarının önüne geçiyor. Hem hafif hem de bol kalsiyum içeriği ile şekersiz tatlıların şahı olmaya aday. Ramazanda her gün yesek bıkmayacağımız işte o tarif...



Malzemeler:

6 adet güllaç yaprağı

1 litre günlük süt

5 yemek kaşığı doğal bal

6 yemek kaşığı gerçek gül suyu

15-20 adet çilek

1 orta boy kase dövülmüş fındık ve ceviz karışımı

Süt, gül suyu ve balı bir tencereye ilave edip güzelce karıştırın. Ve ılıktan biraz sıcak olana kadar ısıtın.Ceviz ve fındıkları orta irilikte dövün veya robottan geçirin. Bu sırada süt ısınmış olacak. Sütün sıcaklığı eli yakan fakat kaynar olmayan ısıda olmalı!Şu anda tek ihtiyacımız küçük dikdörtgen bir borcam (şekli önemli değil yuvarlak da olur). Eğer büyük bir kap tercih edecekseniz, malzemeleri artırmanız gerekir.Bundan sonrası en güzel kısım...Güllaç yapraklarından bir tanesini yapacağınız kalıba yerleştirin, artan kısımları makas ile kesip sonra tekrardan üzerine yerleştireceğiz. Ilık sütten bir kepçe dökün, yumuşayacaktır. Hiçbir malzeme koymadan alt tabana 3 adet güllaç yaprağı yerleştirin bu şekilde. Üçüncü güllaç katına gelince bir kepçe daha süt dökün ve 3 dakika bekleyin.Sütün tamamını çekecek, doğradığınız çilekleri hiç boşluk kalmayacak şekilde her yerine dizin, üzerine bol fındık ve ceviz karışımından serpiştirin. Ne kadar bol olursa o kadar güzel olur. Kalan güllaç yapraklarını da üstüne aynı şekilde süt ile yumuşatarak dizin. Ve süsleme size kalmış, ben içinde zaten çok fazla çilek olduğu için sadece üç adet çilek ile süsledim... 15 dakika dışarıda bekletip, buzdolabına alın ve yemeden önce 2 saat buzdolabında dinlendirin.Afiyet şifa olsun…Not : İçerisindeki süt ve çiğ kuru yemişler glisemik indeksini (kan şekerini yükseltme hızı) düşüreceği için ne kadar bol eklerseniz o kadar iyi olur.

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