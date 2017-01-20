Cilt Bakımı İçin, Cildi Tanımak Şart!

Kış ayları ise derinizin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi, ihtiyaçlarının yerine getirilmesi için uygun zamandır. Yaz aylarında hava sıcaklığı ve nem altında, deniz ve havuz suyu ile temas, derimizin yağ- nem dengesini bozmuş olabilir. Bunun için dermatolog kontrolünde, derinizin detaylı analizi ile ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda tedavi ve bakım planı yapılması gerekir.



Her cilt tipinin profesyonel bakımı farklıdır. Öncelikle cilt tiplerini tanımlamak ve uygulamaları bu doğrultuda planlamak gerekir… Her derinin ihtiyacı olan bakım, kullanılacak kozmetikler farklıdır. Dolayısı ile deriniz, dermatoloğunuz tarafından incelendikten sonra ev kullanım ürünlerinizin doğru belirlenmesi önemlidir.



Sabah uyandığınızda cildinizi yağlı görüyorsanız, temizlemenize rağmen gün içinde yüzünüzdeki parlamadan şikayet ediyorsanız, zaman zaman yüzünüzde sivilceler çıkıyorsa, siyah noktalarınız varsa yağlı bir deriye sahipsinizdir. Dolayısıyla size uygulanacak cilt bakımı, aşırı yağlanmanın önüne geçecek ancak cildi kurutmayacak yani yüzünüzün yağ - nem dengesini sağlayabilecek özellikte olmalıdır. Fazla yağın ve deri yüzeyinin iyi temizlenmesi, ancak cildin neminin kaybolmaması gereklidir.



Günlük rutinde evde kullanmanız gereken temizleyiciler, tonikler ve nemlendiriciler de deri tipinize uygun seçilmelidir. Yağlı bir cildiniz varsa mutlaka uygun bir yıkama ürünü ile beraber sıkılaştırıcı bir tonik kullanmanız gerekir. Bu deri tipinde nemlendirici ihtiyacı ön planda değilken, kuru deri varlığında nemlendiriciler vazgeçilmez ürünlerdir. Yağlı ciltlerin aksine, kullanılan tüm nemlendirici ürünlere rağmen deri yüzeyinde gerilme ile beraber pullanma olacak kadar kuruyan derilerde, özellikli nem bakımları uygulanmalıdır. Bu bakımların amacı sadece cildin, o anki nem kapasitesini artırmak değil aynı zamanda cildin nem tutma kapasitesini de artırmaktır. Bu amaçla bazen bakımlara hyaluronik asit içeren ışık dolguları gibi mezoterapi uygulamaları da ilave edilebilir. Bakım sonrası kullanılacak doğru ev ürünleri ile etkinliği uzatmak mümkündür.Derinin yapısından bağımsız olarak yaş ilerledikçe cildin ihtiyaçları da değişir. Derinin dış ortama direnci azalmaya başlar ve cilt lekeleri görülebilir, kuruluk artabilir, sarkma problemleri yaşanabilir. Dolayısı ile yaş almakta olan derinin cilt bakımı da bu durumlara uygun olmalı, özellikli birtakım serumlar bu çeşit cilt bakımında kullanılmalıdır.Burun üzerinde siyah noktaların belirmesi, yağlı cilde sahip olan kişilerin, cilt yüzeylerini doğru temizleyememeleri ya da kuru cilde sahip kişilerin kullandığı kozmetiklerin komedojenik olmasından kaynaklanabilir.temizlenmesi profesyonel cilt bakımları ile sağlanabilir. Profesyonel cilt bakımında öncelikle cildi rahatlatacak bir takım maskeler kullanarak siyah noktaların yumuşaması sağlanır. Ardından siyah noktalar zorlanmadan temizlenir ve son olarak siyah noktanın temizlendiği gözeneğin sıkılaşması için sıkılaştırıcı maskelerden deri tipine uygun olanı kullanılır. Böylelikle düzenli bakımlarla gözenek çapında daralma sağlanabilir. Ancak bu durumun aksine, kuru kuru sadece siyah noktanın sıkılması ya da cilt yüzeyinden çekilerek uzaklaştırılması ve beraberinde ek önlem alınmaması, o alanın yeniden hızlıca dolmasına ve gözenek çapının giderek büyümesine yol açabilir.yaparken kullandığımız malzemeler, yani renkli kozmetikler de mutlaka deri tipimize uygun seçilmelidir. Kuru ve normal cilt yapısına sahip kişiler hemen her ürünü rahatlıkla kullanabilirken, yağlı cilt yapısına sahip kişiler mutlaka non komedojenik ve yağlandırma özelliği olmayan ürünleri seçmelidir.