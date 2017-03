Cilt Bakımında Çığır Açan Dünya Devi Environ Türkiye’de!

25 yıldır Ladonna Estetik Klinikleri’nde birçok ilklere imza atmış olan başarılı iş kadını Hatice Yılmaz ve kızı Melodi Karabağ'dan bahsediyoruz. İngiltere'de Kraliyet ailesinin, Hollywood yıldızlarından Angelina Jolie, Kate Hudson ve Penelope Cruz'un kullandığı Environ ile ilgili merak ettiklerimizi, Environ Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Melodi Karabağ'a sorduk ve sizler için keyifli bir sohbet yaptık.



1989 New York doğumluyum. Lise ve üniversiteyi Amerika'da okudum. University of Connecticut'da Business Marketing (İşletme, Pazarlama) eğitimi aldım. Amerika ve Türkiye'de çeşitli firmaların pazarlama bölümlerinde çalışarak tecrübe edindim. Daha sonra annemin sektördeki tecrübesinden de faydalanarak her zaman ilgi duyduğum kozmetik sektörünü seçtim ve MTMED Kozmetik'i kurdum.Önce neden kozmetik ona cevap vereyim. Çünkü annem Hatice Yılmaz estetik ve güzellik sektöründe 24 yıldır var olan Ladonna Estetik Klinikleri’nin sahibi. Ladonna estetik bünyesinde; plastik cerrahi, estetik dermatoloji ve medikal estetik hekimleri ile birlikte hizmet veriyor. Dolayısıyla, çocukluğumdan beri bu sektörün içinde büyüdüm. Benim de sevdiğim bir alan. Annem klinik bölümünde oldugu için ben kozmetik bölümünü tercih ettim, çünkü ikisi birbirini tamamlayan sektörler. Sonuçları başarılı, bilimsel çalışmalara dayanan, yurt dışında kendini kanıtlamış fakat Türkiye'de bulunmayan, prestijli bir dermokozmetik marka araştırması yaptığımda sonuçlar beni Environ'a götürdü. Çünkü cildin temel yapı taşının A vitamini olduğunu keşfetmiş ve bu vitamini aşamalı olarak cilde vererek tedavi eden başka bir marka yok. Ve araştırmalarım bize gösterdi ki, dünyada en başarılı plastik cerrah ve dermatologların muayenehanelerinde Environ var.Environ aslında Türkiye için yeni bir marka, ama dünyanın 70 ülkesinde 25 yıldır var olan bir marka. Avrupa, Amerika ve özellikle Japonya’da daha çok plastik cerrahlar ve dermatologların kliniklerinde kullandıgı ürünler. Ayrıca dünyanın 1 numaralı sağlıklı yaşam merkezi olan Canyon Ranch'in tüm dünyaki merkezleri ile birlikte, Bodrum Kaplankaya’daki spa bölümünde uygulanan cilt bakımlarının vazgeçilmez markası. İngiliz Kraliyet ailesi tarafından kullanılmaya başlanılmasından sonra Londra’nın en prestijli mağazası olan Harvey Nichols'da da satılan bir marka. Artık Harvey Nichols İstanbul ve Ankara’da da satılıyor. Hollywood yıldızlarından Kate Hudson, Angelina Jolie, Penelope Cruz'un da en gözde ürünüdür. Bu yıldızlar Environ’u kullandıklarını ve çok memnun olduklarını hem TV’de hem de yazılı basında açıklamışlardır.Harvey Nichols ve Canyon Ranch’de Environ ürünlerini tercih eden seçkin bir zümre var. Ama tabii ki etik olarak isimlerini benim zikretmem çok doğru olmaz. Fakat ürünü kullandığını ve çok memnun kaldığını her mecrada dile getiren Feryal Gülman ve Prof Dr. Osman Müftüoğlu’nu örnek olarak verebilirim ki memnuniyetleri bizi onurlandırıyor.Markanın kurucusu, dünyanın en başarılı 3 plastik cerrahından biri olarak gösterilen Dr. Des Fernandes. Şu an 72 yaşında ve ömrünün son 25 yılını insanlara ömür boyu sağlıklı ve güzel bir cilt kazandırmaya adamış bir bilim adamı. Dr. Des Fernandes şu felsefeden yola çıkarak Environ’u oluşturdu: ''Cilt bir hayata sahiptir ve bu hayatın oksijeni A vitaminidir.'' O yüzden aslında Environ ürünleri şimdiye kadar bildiğimiz, kullandığımız hiçbir kozmetik, dermokozmetik cilt bakım ürünleri ile aynı kategoride değil. Çünkü Environ ciltte ne problem varsa onu giderecek etken maddelerle yapılmış ve geçici etki sağlayan bir ürün değil. Yola çıkış ve araştırmalarının amacı, sorunları oluşturan temele inmek ve tedavi ederek etkiyi ömür boyu devam ettirmek.Zaten ürüne hayranlığınız bu noktada başlıyor. Çünkü temel buluşları şu, ciltte A vitamini eksilince tüm problemler için zemin oluşuyor. Cilt kırışıyor, matlaşıyor, kuruyor ve lekeleniyor. Hatta yaşa ve döneme göre akneler çıkıyor. Tüm bunların temelinde A vitamini eksikliği var. O zaman cilde A vitaminini mutlaka her gün vermeliyiz. Fakat A vitamini ağızdan alındığında karaciğerde biriken ve çeşitli rahatsızlıklara sebep olabilen bir vitamin. O halde cildimize sürelim A vitaminini diye yola çıkmışlar. Ve kana geçmeyen özel bir formülle de cildin alt katmanlarına kadar ulaştırabilmişler. Ve cildi aşamalı olarak A vitaminine alıştırarak veren Step Up sistemi A vitaminini geliştirmişler. Böylece cildinize A vitaminini 1. seviyeden başlayarak vermeye başlıyorsunuz, daha ikinci haftadan itibaren cildinizde gözle görülür iyileşmeye şahit oluyorsunuz. Sonra miktar yavaş yavaş arttırılarak 5. seviyeye kadar çıkarılıyor ki bu da cildimizin ihtiyaç duyduğu günlük miktar. Ve bunu ömür boyu her gün cildimize verdiğimizde desahip oluyoruz.Çünkü A vitamini gün ışığına maruz kalınca eksilen bir vitamin. Dolayısıyla cildimize her gün yeniden ve mutlaka A vitamini desteği yapmalıyız. Bu sistemi bulan ve antiaging, leke ve aknede bu mantıkla kalıcı sonuçlar elde eden başka bir marka yok. İşte başarısının ardındaki bilimsel yöntem bu.Tamamen böyle. Hem yüzümüz hem vücudumuzdaki deri bizim ömür boyu güzelliğimizin temeli. Yüzümüzün yanında vücudumuzu da ihmal etmemeliyiz, cilt bir bütün olarak güzeldir. Environ yüz için ürettiği seriler gibi vücut serileri de üretmiştir bu yüzden. Çünkü ilgisi, bütün olarak cilttedir. Vücuttaki kuruluk, yaşa bağlı sarkma ve ton farklılıklarını yine vücut ürünleri ile giderebilir, tüm bedenimizde güzel bir cilde sahip olabiliriz.Deri hücreleri beslenemediği için kanser riski artıyor.Cilde rengini veren hücreler bozuldukları için lekelenmeler oluşuyor.Fibroblastların bozulması ile kolajen yapımı azalıyor ve çizgiler oluşuyor.Elastin lifleri bozuluyor, ciltte sarkmalar meydana geliyor.Bağışıklık hücrelerinin azalması ile egzama ve sedef hastalıklarının atakları artıyor.İsterseniz önce hocamızın yazdığı yazıyı aynen aktarayım. ''Kış aylarında D vitamininden yoksun kalan ve soğuğa direnmeye çalışan cildimizin bağışıklığı da zayıflıyor. Bu nedenle cilde bağışıklık desteği yapmakta fayda var. Benim bu konuda favori ürünlerim Colostrum içeren ürünler. Bu kışın başından beri Environ’un Colostrum Jelini kullanıyorum. Colostrumun etkisini A vitamini özlü ürünlerle artırıyorum. Sonuçlar mı? Mükemmel.''Tabii ki Osman Hoca’nın Environ’u kullanıyor olması bizim için kıymetli, çok heyecan verici. Environ ürünlerinde Avitaminin yanında aynı oranda C, E, D, Peptitler, Antioksidanlar ve Hyalüronik Asitler de mevcut. Bu diğer vitaminler A vitamini ile buluşunca birbirlerinin etkilerini daha da arttırıyorlar.Güneş koruyucularla ilgili önce inanılan bir yanlışı düzeltmek isterim. Güneş koruyucular en fazla 15 faktör olmalıdır. 15’ten sonrasının hiçbir koruyuculuğu olmadığı gibi daha fazla kimyasal içerir. Ve mutlaka 3 saat arayla kullanılması gerekir. Makyajınız olsa bile kullanabilirsiniz. Cape Town’da eğitime gittiğimizde Environ’un mucidi, dünyadaki ilk 3 plastik cerrahtan biri sayılan Dr. Des Fernandes dedi ki; ''Sizden 10 kutu ürün almak isteyen birine; eğer güneş koruyucu almıyorsa ve kullanmıyorsa ürünleri vermeyin. Amaç burada ürün satmak değil, sağlıklı ve Environ’un sloganı ''ömür boyu güzel bir cilt''e sahip olmak.’’Harvey Nichols / Kanyon / İstanbul ve AnkaraCanyon Ranch / Kaplankaya - BodrumYaşasın Hayat / ŞileBiortim Enstitü / Bağdat Cad. ve NişantaşıLadonna Estetik / Bağdat Cad. - Çamlıca - KavacıkAvşar Estetik / LeventSeçkin kliniklerden gelen taleple bu sayı gün geçtikçe artmakta.Tüm listeyeinternet sitemizden ulaşılabilir.