Cilt Bakımında Doğal Yağların Mucizesi

Hindistan cevizi yağı

Gerek cilt bakımı gerek sağlıklı beslenme denildiğinde son yılların popüler ve organik yağlarından birisi olan hindistan cevizi yağı, cildinize ihtiyacı olan bakımı yapma konusunda oldukça iddialı! Tatlı kokusu ve sayısız faydası ile çok sevdiğimiz hindistan cevizi yağı, içeriğindeki yüksek E vitamini sayesinde cildi yumuşatan ve cilde parlaklık veren bir etkiye de sahip.



Badem yağı

Cilt bakımı denildiğinde ilk aklımıza gelen vitaminlerden birisi olan E vitamininin cömertçe sunulduğu yağlardan birisi badem yağıdır. Hem cilt hem saç hem de kaş ve kirpik bakımında kullanılan badem yağı, sadece E vitamini açısından değil; A ve B vitamini açısından da oldukça zengindir. Ayrıca içerisinde güçlü miktarda antioksidan etkisi bulunduğu için yaşlanmayı da geciktirir.



Zeytinyağı

Sofralarımızda, bakım ürünlerimizde, cildimizde, saçımızda kısacası her alanda kullanılan doğal yağların en popüleri zeytinyağı, birçok faydası olan mucizevî bir yağ. Bu faydalarından birisi de cildimizi koruması ve beslemesi. Sadece cildimizi değil saçımızı da besleyen ve güçlendiren zeytinyağı, aynı zamanda yaşlanma karşıtı bir doğal yapıya da sahip.



Shea yağı

Shea yağı cilt bakımı konusunda ismi duyulan en popüler yağlardan birisidir. Cildi sıkılaştırma etkisi ile çok sevilen shea yağı; içeriğinde bulunan E, D ve F vitaminleri sayesinde de cilde parlaklık, nem ve pürüzsüzlük kazandırır. Shea yağı, hem cilt bakımında hem de saç bakımında rahatlıkla kullanılabilir.

