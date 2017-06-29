Cilt Bakımında Yeni Aşama: Serumlar

Herkesin bir cilt bakım rutini olmalı dedik ve yatmadan önce cilt temizleme, tonikleme ve son olarak nemlendirme aşamalarını bakım rutinimize ekledik. Ancak son zamanlarda her yerde karşımıza çıkan yeni bir ürün kafamızı karıştırdı: serumlar. Peki, cilt bakımında olmazsa olmaz denilen bu serumlar nedir, nasıl kullanılır?



Serum kullanmalı mıyım?

Cilt bakım rutininizi düzene koydunuz ancak serumlar sürekli aklınızda. Kullanıp kullanmama konusunda çok kararsızsınız. Serumları, cilt bakım rutininizde cildinizi temizledikten sonra ve nemlendiricinizi sürmeden önce kullanabilirsiniz. Serumlar yoğun yapıları sayesinde kırışıklık, akne, kuruluk ve leke gibi problemlerin çözümünde oldukça etkilidir.



Gündüz uygulaması için önce yüzünüzü temizleyin ve ardından bezelye tanesi kadar elinize aldığınız serumu yüzünüze ve boyun bölgenize nazikçe uygulayın. Üzerine nemlendiricinizi sürün ve makyajınızı yapın. Gece uygulamasında da aşamalar önce yüz temizliği ardından serum ve devamında nemlendirici şeklinde olmalıdır.Serum kullanımını belirleyen en önemli şey cilt tipidir. Eğer akneye eğilimli ve sorunlu bir cilt tipiniz varsa içeriğinde bol miktarda C vitamini, retinol ve salisilik asit bulunduran serumlar tercih etmelisiniz.Eğer kurucu bir cildiniz varsa bol miktarda E vitamini, glikolik ve hiyalüronik asit içeren serumları tercih etmeli ve cildinize ihtiyacı olan ekstra nemi vermelisiniz.