Cilt Detoksuna Ne Dersiniz?

Detoks denildiğinde herkesin aklına yiyecekler ile yapılan ve fazla kilolarından ya da şişkinliklerinden şikâyet edenlerin tercih ettiği sağlıklı bir beslenme yöntemi gelir. Fakat bu yazımızda ele alacağımız detoks önerileri, cildiniz için iyi gelecek ve cildinizi yenileyerek daha sağlıklı taze bir görüntüye ulaştıracak önerilerdir.

İşte kış aylarında yapılabilecek ve cildinizin derinlemesine temizlenmesine yardımcı olan, arındırma ve onarma etkisi kuvvetli en iyi detoks ürünleri…



Caudalı̇e Overnight Detox Oil

Caudalie markasının cilt bakımında ve temizliğinde etkili ürünlerinden birisi olan ve içerisinde üzüm, gül, portakal çiçeği ve lavanta yağlarını barındıran bu yağ; yorgun cildinizi derinlemesine temizlediği gibi aynı zamanda cildinizin gece boyunca yenilenmesine de yardımcı oluyor.



Peter Thomas Roth Cucumber De-Tox Bouncy Hydrating Gel

İçerisinde A vitamini ile antioksidan etkili E ve C vitaminlerini içeren jel yapısındaki bu ürün, cildinizin gün içerisinde kaybettiği suyu geri kazandırma özelliği ile diğer ürünlerden ayrılıyor. Cildinize kaybettiği nemi geri kazandıran bu jel sayesinde cildiniz daha yumuşak ve sağlıklı bir görünüme kavuşuyor.



Sısley Botanical D-Tox

Aromatik kokusu, akıcı ve yağsız emülsiyon yapısı ile cildinizin gece bakımını en güzel şekilde yapan ürünlerden birisi olan Sısley Botanical D-Tox; içerisinde bulunan kızıl buğday kökü, Japon eriği özü, biberiye, adaçayı, şerbetçi otu, papatya çiçeği, lavanta ve ayçiçeği gibi zengin doğal yardımcılar sayesinde cilt bakımınızda en seveceğiniz ürünler arasında yer almakta oldukça iddialı.

