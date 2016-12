Cilt Dostu Çevreci Peelingler

Fakat peeling ürünlerinin içerisinde bulunan ve doğaya zarar verdikleri için ABD’de yasaklanan plastik mikro tanecikler, günümüzün en büyük sorunlarından birisini oluşturuyor. Peki, doğaya zarar vermeden peeling yapmak mümkün müdür? İşte size en çevreci peeling önerileri…



Nuxe, Gentle Exfoliating Gel with Rose Petals

Nuxe markasının en sevilen ürünlerinden birisi olan, içerisinde kurutulmuş gül yaprağı ve liçi tanecikleri bulunduran jel kıvamındaki bu peeling, hassas ciltler için birebir.



Kiehl's, Nightly Re ning Micro-Peel Concentrate

Hem gece serumu olması nedeni ile cilt bakımına katkı sağlayan hem de peeling etkisi ile cildi tazeleyen bu mucizevî ürün, gücünü Bolivya’dan elde edilen kinoa kabuğu özlerinden alıyor ve çevreye zarar vermiyor.



Murad, AHA/BHA Exfoliating Cleanser

Dermo-kozmetik markalarının en tanınmışlarından birisi olan Murad, içerisinde meyve asitleri ve doğal mikro partiküller olan bu ürün ile hem peeling etkisi yapıyor hem de özellikle yaz sonrası cildimizde miras kalan güneş lekelerinin tedavisi için öneriliyor.



Caudalie, Gentle Bung Cream

Caudalie markasının içerisinde doğal jojoba partikülleri, üzüm çekirdeği yağı ve bal içeren bu ürünü, kremsi yapısı ile ciltte nazik bir peeling etkisi bırakıyor. Ürün özellikle hassas ciltlere öneriliyor.



Meraklısına Not: Çevre dostu peeling ürünleri seçimini yaparken, plastik mikro taneciklerin yerini kahve, inci, meyve çekirdeği gibi doğal içeriklerin aldığı ürünleri tercih ettik...