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Cilt Lekelerinizden Kurtulun

Cilt Lekelerinizden Kurtulun

Ciltte lekeler sadece güneşin etkisi ile değil, bronzlaşmak amacıyla solaryum ışığına maruz kalma, gebelik, doğum kontrol ilaçları, yara ya da yanık sonrası yeni iyileşen deride doku reaksiyonu gibi nedenlerle de ortaya çıkabiliyor.

Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Lütfiye Çoban, cilt lekelerinin modern uygulamalarla tedavisi için en uygun dönemin kış mevsimi olduğunu söylüyor.

Doğru Peeling Uygulaması
 
Güneş ışınları, leke oluşumunda etken bir rol oynuyor. Bu nedenle cilt lekelerinin önlenmesi için öncelikle cildi güneşten korumak gerekiyor. Özellikle açık hava aktiviteleri esnasında, ağda vb. işlemlerden sonraki günlerde güneşten sakınmak ve güneş koruyucu ürün kullanmak önemlidir. Bu nedenle de deriyi tahriş eden peeling vb. uygulamaların yaz mevsiminde yapılmaması tavsiye edilir.
 
Güneşten Korunmak Önemli
 
Lekenin yapısına, cilt rengine ve mevsime göre tedavi şemasının yapılması önemlidir. Leke tedavisinde ilk adım, tedavi süresince güneşten korunmanın devam etmesidir. Hastaların bir kısmında bazı leke açıcı kremler yeterli olurken, bazı hastalarda da peeling veya lazer gibi uygulamalara gereksinim duyulur. Bu sebeple en yaygın uygulanan işlem, meyve asitleri ile yapılan glikolik asit peelinglerdir. 2 ile 4 hafta arası yapılan bu işlem, derinin üst tabakalarındaki lekeli bölgenin pullanıp dökülerek soyulmasına neden oluyor.
 
Lekeler, Psikolojiyi Etkiliyor
 
Deriye renk veren melanin pigmentinin artması sonucu oluşan cilt lekeleri, bireylerde sosyal ve psikolojik sorunlara neden olabiliyor.  Bu grupta tedavi edilebilen lezyonlar; güneşe ve yaşa bağlı oluşan çil ve lekeler, doğuştan bulunan bazı lekelerle benler ve hamilelikte oluşan lekeler.
  
Lazer Tedavisi, Lekelerin Giderilmesini Sağlıyor
 
Peelinglere göre daha derin bir soyulma gerektiği zaman fraksiyonel lazerlere geçiş yapılıyor. Fraksiyonel lazerler, son yıllarda deriyi soyma işleminde, doktora ve hastaya kolaylık sağlıyor. Ve bu işlem hemen hemen her türlü lekede oldukça yararlı oluyor.
 


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