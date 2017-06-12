Cilt Sorunlarımızın Beslenme İle Bir İlgisi Olmalı!

Parlak bir cilt için

Parlak bir cilt isteyenler beslenmelerinde muhakkak yeşil yapraklı sebzeleri ön plana çıkarmalıdır. Koyu renkli sebzelerin hücre yenilenmesinde etkin rolü olduğunu düşünürsek; daha parlak görünen bir cilt için ıspanak, roka, maydanoz gibi koyu renkli sebzelerin günlük menülerde yer alması şart! Unutmayın ki taze sebzeler yerine tükettiğiniz hazır ve işlenmiş gıdalar; cildin parlaklığını yitirmesine yol açan en önemli sebeplerden birisi.



Nemli bir cilt için

Cildinizin nem dengesini sağlamak istiyorsanız ilk işin gün içinde yeteri kadar su içmek olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Günlük su ihtiyacımızı neye göre belirlemeliyiz diye sorduğunuzda ise karşınıza kilonuz çıkıyor. Kilogram başına 30 ml su içmek günlük su gereksiniminizi karşılamanız için yeterli olacaktır.



Aknelerden kurtulmak için

Akneli bir cilt, bazıları için sadece ergenlik dönemi kâbusu olarak anılsa da bazılarını yakasını yaşı ilerlese de bırakmıyor. Özellikle yağlı ciltlerin en büyük sorunlarından birisi olan akne sorununu yenmek için beslenme rutininizde karbonhidrattan uzak durmalısınız. Yapılan çalışmalara göre, beyaz un ve sofra şekeri gibi yüksek glisemik indeksli ürünleri fazlaca tüketmek akne oluşmasının nedenlerinden birisi.



Pul pul dökülmeler için

Bazı ciltler aşırı yağ salgısından, bazı ciltler ise kuruluk ve pul pul dökülme konusunda sıkıntı yaşayabiliyor. Cildin üst tabakasının suyunu kaybetmesi ile oluşan pul pul dökülme sorununun çözümü ise yeteri kadar su içmek, çiğ sebze, meyve tüketimini artırmanın yanı sıra yağlı tohumların içerdiği çoklu doymamış yağ asitlerini tüketmek. Örnek olarak günde 2-3 adet ceviz veya 7-8 fındık tüketmek cildinizin yağ ihtiyacı için yeterli olacaktır.

