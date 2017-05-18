Cilt Temizliğine Bir De Buradan Bakın; Konjac Süngeri

Güzellik dünyasının önemli bir kısmını bakım ürünleri oluşturuyor şüphesiz.



Çeşitli kozmetik ürünleri, makyaj derken aslında cildimizin en önemli ihtiyacı bu süreçte bakım ve gerçek bir temizlik oluyor. Her gün yeni bir temizleme ürünü çıkarken, bizler de sizlere bir seçenek daha sunmak istedik: Konjac süngerler.



Konjac Süngeri Nasıl Kulanılır?

Cilt bakımına Asya’dan gelen konjac bitkisinin hediyesi bu süngerler, içeriğinde vitamin ve mineral barındırmasıyla dikkatleri çekiyor. Bu süngerle temizlik yaptığınızda, ciltte kan dolaşımını arttırıyor, gözenekleri açıyor ve çeşitli cilt problemlerinin önüne geçmiş oluyorsunuz.



İşlemden önce gayet sert bir formda olan konjac süngerini, yumuşayana kadar ılık suda ıslatın. Bundan sonra isterseniz tek isterseniz de temizleme ürününüzle cildinize hassas bir şekilde dairesel hareketlerde bulunun.



Konjac Süngerini Nasıl Temizlemeli?



Konjac süngerini cildinizde kullandıktan sonra, su ile temizliğini yapabilirsiniz. Kurumadan kaldırmamaya özen gösterin. Ayrıca 15 günde bir de bakteri barındırmaması için sıcak suda birkaç dakika yıkayın. Süngerlerin genel olarak kullanım süresinin de 1-3 ay arası olduğunu belirtmekte fayda var.

