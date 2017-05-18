  1. Anasayfa
  2. Cilt Temizliğine Bir De Buradan Bakın; Konjac Süngeri
Cilt Temizliğine Bir De Buradan Bakın; Konjac Süngeri

Cilt Temizliğine Bir De Buradan Bakın; Konjac Süngeri


Güzellik dünyasının önemli bir kısmını bakım ürünleri oluşturuyor şüphesiz.

Çeşitli kozmetik ürünleri, makyaj derken aslında cildimizin en önemli ihtiyacı bu süreçte bakım ve gerçek bir temizlik oluyor. Her gün yeni bir temizleme ürünü çıkarken, bizler de sizlere bir seçenek daha sunmak istedik: Konjac süngerler. 

Konjac Süngeri Nasıl Kulanılır?
Cilt bakımına Asya’dan gelen konjac bitkisinin hediyesi bu süngerler, içeriğinde vitamin ve mineral barındırmasıyla dikkatleri çekiyor. Bu süngerle temizlik yaptığınızda, ciltte kan dolaşımını arttırıyor, gözenekleri açıyor ve çeşitli cilt problemlerinin önüne geçmiş oluyorsunuz.

İşlemden önce gayet sert bir formda olan konjac süngerini, yumuşayana kadar ılık suda ıslatın. Bundan sonra isterseniz tek isterseniz de temizleme ürününüzle cildinize hassas bir şekilde dairesel hareketlerde bulunun.

Konjac Süngerini Nasıl Temizlemeli?
 
Konjac süngerini cildinizde kullandıktan sonra, su ile temizliğini yapabilirsiniz. Kurumadan kaldırmamaya özen gösterin. Ayrıca 15 günde bir de bakteri barındırmaması için sıcak suda birkaç dakika yıkayın. Süngerlerin genel olarak kullanım süresinin de 1-3 ay arası olduğunu belirtmekte fayda var.
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...muhafazakar moda, saglik, kadin, dekorasyon, bebek, tatil, güzellik ve giyim

Yasam & Stil

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.