Ciltte Pürüzsüz Görüntü: "BabyFaceBeauty" Uygulaması

Bazen ufak estetik müdahaleler bazen ise ayrıntılı cilt bakımları ile ulaşılan pürüzsüz bebek yüzü, ışıltılı ve canlı dokusu ile dikkat çekiyor. Peki, yaz aylarına ‘baby face’ ile girmek ister misiniz? Ivana Sert, Demet Akalın ve Ebru Şallı gibi birbirinden ünlü isimler yaz aylarına 'BabyFace' uygulamasıyla hazırlandı.



Baby Face uygulamasını ilk başlatan ve trend haline getiren Ivana Sert oldu. Ünlülerin estetisyeni Pervin Dinçer'e giden ve 'BabyFaceBeauty' uygulaması yaptırırken sosyal medyada paylaşımda bulunan Ivana Sert, bu akımın fitilini ateşledi. Ardından hem Demet Akalın hem de Ebru Şallı bu uygulamayı yaptırınca bu akım hızla yayıldı.



Peki, BabyFaceBeauty uygulaması nasıl yapılır? Bu uygulama temelde kırışıklıkları azaltılıp, cildi sıkılaştırarak porselen görünümlü bir yüz ortaya çıkarmayı hedefliyor. Genelde cilt bakımlarını yaptırdıktan sonra elde edilen parlak görüntü kısa süre içerisinde maalesef yok olur. Ancak BabyFaceBeauty uygulaması elde edilen bu parlaklığın daha uzun süre devam etmesini sağlayan lazer destekli bir cilt bakım uygulaması. Bu uygulama ile ciltte aslında tam bir highlighter etkisi yaratılmakta.

