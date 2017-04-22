Çırağan Sarayı’nın Yazlık Mekanı “Bosphorus Grill” Açıldı!



İstanbul’un ve ışıklarının doyasıya izlendiği, çeşit çeşit ızgara etleri ve balıklarıyla meşhur mekan, yaz akşamları boyunca zengin à la carte menüsü ile Boğaz’ın enfes manzarası eşliğinde konuklarını bekliyor. Misafirlere geldikleri anda masaya özel olarak servis edilen iştah açıcı mezeler, ara sıcaklar, usta şefler tarafından taptaze ve sıcacık hazırlanan kebap ve döner çeşitleri, ızgara etler ve balıklar ana yemekler için sunulan birkaç enfes lezzet seçeneğinden sadece bazıları. Tüm bunların yanı sıra birbirinden leziz mantı çeşitleri ve peynirli, pastırmalı, ıspanaklı, patatesli gözlemeler gibi geleneksel Türk mutfağından sevilen lezzetler de misafirlerin damak ziyafetini süslüyor. Şık sunumlarla enfes ev yapımı tatlılar ve yaz mevsimine özel meyveler ise gecenin son dokunuşu oluyor.



Mükemmel konumu ve lezzetleri ile Bosphorus Grill’de akşam yemeği; meşrubatlar, çay ve kahve dahil kişi başı 220 TL.Ayrıca Bosphorus Grill, zengin atıştırmalıkları ve kokteylleri ile İstanbul’un sıcağından kaçıp püfür püfür esen konumuyla hem ferahlamak hem de leziz bir öğle yemeği yemek isteyenlerin de uğrak mekanı oluyor. Misafirler öğle yemeği için özel hazırlanan zengin à la carte menüden çeşit çeşit hamburger, pizza, salata, sandviç gibi atıştırmalıkların yanı sıra; et ve balık çeşitleri, ev yapımı nefis tatlı ve dondurma çeşitlerine kadar birçok lezzetten sipariş ederek Boğaz’ın keyfini çıkartabiliyor.Arzu eden misafirler, Bosphorus Grill restoranının önünde bulunan ve gün boyu açık olan iskeleden tekneye binerek şehrin diğer noktalarına hızlı ve keyifli bir yolculuk ile erişebiliyor.Rezervasyon için: 0212 236 73 33 veya [email protected]