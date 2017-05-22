Çizgili Pantolon Nasıl Giyilmeli?
Hemen hemen her sezonun klasik trendi çizgiler, son dönemde yeniden revaçta!
Çizgili ceketler, body ve t-shirtler derken bu sezon çizgiyi özellikle pantolonlarda görmeye başladık. Hem dar paça hem de uzun ve bol kesim pantolonlarda gördüğümüz çizgiyi, peki nasıl kombinlemeliyiz?
Daha Fazla Çizgi!
Genelde pek göremezsiniz ama çizgili bir parçayı, farklı formdan bir çizgili parça ile bir araya getirmek oldukça trend bir görünüm sunabilir. Burada dikkate almanız gereken nokta ise renkleri ve desenleri fazlaca karıştırmamak… Çizgili kullanacağınız parçanın; beyaz, siyah ve lacivert tonlarını taşıması zamansız bir kombine sebep olabilir!
Çizgili ve Sade
Renk veya desen kullandığında elini korkak alıştıranlardansanız, çizgiyi de sade bir stilde kullanmanız mantıklı olacaktır. Bu kombinlerde çizgili pantolonu düz renk ve hareketsiz bir üst ile kombinlemek, klasik bir stil için olmazsa olmaz. Biraz daha risk almayı göz alanların ise düz renk üst seçiminin rengini biraz daha alakasız ve canlı renklerden seçmesi işe yarayabilir.
Hem Spor Hem Şık
Moda dünyasında her ne kadar spor tarzla bütünleşmiş olsa da çizgilerle şık olmak da mümkün… Bunun için bol, dökümlü şifon bir çizgili pantolon ve ceket ikilisini, yüksek topuklarla tamamlamanız yeterli olacaktır…
Çizgili ceketler, body ve t-shirtler derken bu sezon çizgiyi özellikle pantolonlarda görmeye başladık. Hem dar paça hem de uzun ve bol kesim pantolonlarda gördüğümüz çizgiyi, peki nasıl kombinlemeliyiz?
Daha Fazla Çizgi!
Genelde pek göremezsiniz ama çizgili bir parçayı, farklı formdan bir çizgili parça ile bir araya getirmek oldukça trend bir görünüm sunabilir. Burada dikkate almanız gereken nokta ise renkleri ve desenleri fazlaca karıştırmamak… Çizgili kullanacağınız parçanın; beyaz, siyah ve lacivert tonlarını taşıması zamansız bir kombine sebep olabilir!
Çizgili ve Sade
Renk veya desen kullandığında elini korkak alıştıranlardansanız, çizgiyi de sade bir stilde kullanmanız mantıklı olacaktır. Bu kombinlerde çizgili pantolonu düz renk ve hareketsiz bir üst ile kombinlemek, klasik bir stil için olmazsa olmaz. Biraz daha risk almayı göz alanların ise düz renk üst seçiminin rengini biraz daha alakasız ve canlı renklerden seçmesi işe yarayabilir.
Hem Spor Hem Şık
Moda dünyasında her ne kadar spor tarzla bütünleşmiş olsa da çizgilerle şık olmak da mümkün… Bunun için bol, dökümlü şifon bir çizgili pantolon ve ceket ikilisini, yüksek topuklarla tamamlamanız yeterli olacaktır…
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